Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die seit einigen Wochen aufgrund von Vandalismus erneut gesperrte Skateranlage in Zehdenick soll möglicherweise wieder geöffnet werden. Allerdings habe die Stadtverwaltung Zehdenick das Thema aufgrund der aktuellen Corona-Krise hinten anstellen müssen, bat Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) am Dienstag um Verständnis.

Wie bereits in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung angekündigt, suche er dazu das Gespräch mit dem SV Zehdenick 1920, dessen Vereinsgelände unmittelbar an die Skaterbahn angrenzt, und dem Kreisjugendring. Über die Interessenvertretung der Jugend soll unter anderem eine große Runde mit den Heranwachsenden in der Stadt organisiert werden.

Kritik entzündete sich vor allem daran, dass der Bürgermeister die Schließung der Anlage ohne die Beteiligung der Jugendlichen in der Stadt vollzogen hatte. Kronenberg bat auch noch einmal um Verständnis für seine Entscheidung. Zerbrochene Glasflaschen stellten eine Gefahr dar. Offenbar machten sich die Jugendlichen wenig Gedanken über die Auswirkungen ihres Handelns.

Mit der Kinder- und Jugendbeteiligung will die Stadt Zehdenick jetzt ernst machen, so wie es die brandenburgische Kommunalverfassung vorschreibt. Für eine notwendige Änderung der Hauptsatzung sei ein Terminplan erstellt worden, so Kronenberg. Fraglich ist, ob dieser aufgrund der aktuellen Situation noch umgesetzt werden kann, zumal Kinder und Jugendliche an der Erarbeitung einer Beteiligungssatzung selbst zu beteiligen sind, was aufgrund der aktuellen Schulschließung schwierig werden dürfte. Die Terminkette sieht auch eine Zusammenarbeit mit der Initiative "Zehdenick leben!" vor. Die Schulen, der Hort der Stadt sowie das Zehdenicker Jugendwerk als Träger der Jugendarbeit in der Stadt sollten dann an einen Tisch geholt werden.

Auch Einwohner treibt das Thema "Skaterbahn" um, wie einige Wortmeldungen in der Einwohnerfragestunde des Stadtparlamentes zeigten. Zehdenick brauche einen Platz, wo sich die Jugendlichen treffen könnten. Die Schließung der Skaterbahn sei da wenig hilfreich. Wenn es nicht ganz ohne Aufsicht funktioniere, vielleicht lasse sich diese über die Beschäftigungsgesellschaft Aqua Zehdenick GmbH organisieren, regte eine Havelstädterin an, noch einmal alle Möglichkeiten einer baldigen Wiedereröffnung der Anlage zu prüfen.