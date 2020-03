Ulrike Gawande

Sieversdorf (MOZ) Gestern war der letzte Tag der vom Landkreis für rund 930 Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule angeordneten häuslichen Isolation wegen des Coronaverdachtes. Einer der betroffenen Schüler war der zehnjährige Enkelsohn von Martina Seeliger aus Sieversdorf.

Unter einem Dach

Da die Quarantäne auch für die im Haushalt der Schüler, Lehrer und Mitarbeiter lebenden Personen galt, mussten bei Martina Seeliger gleich drei Generationen seit 9. März zuhause bleiben. Denn der zehnjährige Neustädter Schüler wohnt mit seinen Eltern und Großeltern unter einem Dach. "Wir haben uns strikt an die Anweisung gehalten. Das fanden wir wichtig", berichtet Martina Seeliger, die selbst Lehrerin an der Löwenzahn Grundschule in Breddin ist. "So etwas wird ja nicht umsonst angeordnet." So blieben neben dem Viertklässler zwangsweise auch seine Mutter daheim, die bei der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft tätig ist, sowie sein Vater, der bei einem Logistikunternehmen in Wustermark angestellt ist. "Meine Schwiegertochter hat versucht, so viel wie möglich, soweit es so kurzfristig zu organisieren war, im Homeoffice zu arbeiten." Außerdem gingen Oma und Opa Seeliger, der bereits Rentner ist, in häusliche Isolation. Ursprünglich habe sie gehofft, dass die Anordnung nur für die Schüler und Mitarbeiter gelte und nicht auch noch für deren Familien, so Martina Seeliger. "Dann hätte sich mein Mann um unseren Enkel kümmern können."

So aber traf es die ganze Familie. "Von jetzt auf gleich", erinnert sich die Sieversdorferin. Damit bei ihr an der Schule in Breddin alles seinen gewohnten Gang gehen konnte, schickte sie ihre Vorbereitungen an die Kollegen, die sie vertraten. Auch eine weitere Breddiner Lehrerin war von der Neustädter Zwangspause betroffen. Nein, wie Ferien hätten sich die zwei Wochen nicht angefühlt, gibt Martina Seeliger ehrlich zu. "Urlaub ist etwas anderes." Jeden Tag habe es neue negative Nachrichten gegeben. "Überall schwelt es und es wird einem bewusst, welche Sachen diese Krise so nach sich zieht."

Nachbarn und Freunde halfen

In puncto Versorgung gab es bei ihrer Familie keine Engpässe, berichtet die Grundschullehrerin, der das Schließen der Geschäfte ab dem heutigen Mittwoch keine Kopfschmerzen bereitet. "Tierfutter und Lebensmittel gibt es, da mache ich mir keine Sorgen." So sind Menschen, Schafe, Hühner, Hasen, Hund, Kater und der Esel auf ihrem Hof gut versorgt. Von Hamsterkäufen hält sie gar nichts. Und allzu viel eingekocht wird auch nicht. "Die frischen Sachen aus dem Garten verwerten wir. Kartoffeln sind da und Eier. Aber beim Einwecken ist oft der Aufwand zu groß."

Während der häuslichen Isolation wurden sie von Nachbarn versorgt. "Sie gingen für uns einkaufen. Wir haben nichts entbehrt", ist Martina Seeliger dankbar. Auch viele Freunde haben ihre Hilfe angeboten. Das sei ein Vorteil, auf dem Dorf zu leben. Die Einkaufswünsche pinnten sie an die Haustür oder reichten sie durchs Fenster. "Es ist für uns alle eine neue Situation. Da hat noch niemand mit Erfahrung, so dass wir sicher Fehler machen. Aber wir werden diese überstehen."

Die Zeit zuhause sei schnell vergangen. "Wir haben auf dem Grundstück so viel zu tun, da kam keine Langeweile oder ein Koller auf", so die Sieversdorferin. Es gab noch nicht einmal Lücken im Tagesablauf. "Endlich kommt man zu Sachen, für die man sonst keine Zeit hat. Wir haben das Beste daraus gemacht und an jeder Ecke geräumt." Da das Wetter gut war, konnte sich die Familie viel draußen aufhalten, was besonders die Tiere gefreut hat, die sonst hauptsächlich Martina Seeligers Mann versorgt. "Nachbarn haben uns sogar Frühblüher vor die Tür gestellt, die wir eingepflanzt haben."

Gemeinsame Mahlzeiten

Auch der Geburtstag ihres Sohnes wurde nun zwangsweise in engster Runde gefeiert, berichtet Martina Seeliger. "Wir werden die Feier nachholen, das ist im Moment nicht so wichtig." Wie auch ohne Corona-Zeiten nahmen die drei Generationen täglich eine Mahlzeit gemeinsam ein. Die Schulaufgaben erledigte der zehnjährige Seeliger-Enkel meist in Eigenregie. "Wenn er Fragen hatte, kam er zu demjenigen, von dem er dachte, dass er ihm am besten helfen kann." Ihre Schwiegertochter habe ihrem Enkel eine gute Struktur vorgegeben, so die Sieversdorferin. Nur ab und an benötigte es etwas Überredungskunst, den Schüler an den Schreibtisch zu locken.

Dafür war für den Jungen auch Zeit, mit Vater und Opa auf dem kleinen Fußballfeld auf dem Hof eine Runde zu kicken. Ihre Familie sei fußballverrückt, lacht Martina Seeliger. Ihr Mann trainiert die Sieversdorfer Mädchenmannschaft, die in der Landesliga spielt, der Sohn die Männer im selben Verein und der Enkel kickt in Rhinow. Doch aktuell rollt nirgends der Ball.

Ab heute werden Martina Seeliger, ihr Sohn und die Schwiegertochter wieder arbeiten gehen. Um den Enkel kümmert sich dann der Opa. In den Osterferien kommen dann möglicherweise auch die anderen beiden Enkel aus Werder. Solange alle gesund sind.