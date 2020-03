Volkmar Ernst

Glambeck (MOZ) Dass den Rasern in Glambeck Einhalt geboten werden muss, da sind sich die Kommunalpolitiker einig. Wie das geschehen kann, da gehen die Meinungen jedoch auseinander, wie im Verlauf der jüngsten Ortsbeiratssitzung zu erfahren war.

Begrüßt wurde sowohl von den Beiratsmitgliedern als auch von den Einwohnern die Aufstellung der mobilen Geschwindigkeitsanzeige. Die zeige Erfolge, vor allem bei all jenen Kraftfahrern, die nicht ständig auf den Tacho schauten und so doch öfter schneller als erlaubt im Orts unterwegs seien. So bestätigten Einwohner, dass die Zahl der Schnellfahrer dadurch abgenommen habe. Wenig Wirkung zeige die Tafel jedoch bei den wirklichen Rasern, wie bei einem morgendlichen Fahrer, der sich auch durch das Aufleuchten der Zahlen nicht beeindrucken lasse. Hier könnten nur andere, drastische Maßnahmen Abhilfe schaffen, waren sich alle einig. Doch solche Aufpflasterungen, wie sie beispielsweise in Neulöwenberg vor dem Friedhof am Häsener Weg eingebaut worden sind, wollen die Glambecker dann doch nicht. Wenn überhaupt, dann könnten diese nur an den Ortseinfahrten eingebaut werden. Dies jedoch würde dann bei den direkten Anwohnern zu Lärmbelästigungen führen, und dies wolle niemand, so der Tenor.

Letztlich blieben nur zwei Alternativen übrig, die Geschwindigkeitsanzeigen und ein Blitzer. Die Leuchtanzeigen wünschen sich die Glambecker beiderseits in der Nähe der Bushaltestelle, weil es vornehmlich um die Sicherheit der Kinder gehe, hieß es. Wenn die Kraftfahrer dort ordentlich fahren würden, wäre das schon ein erster Schritt.

Ein Blitzer, und zwar ein mobiler, soll zusätzlich helfen. Ein stationärer berge die Gefahr, dass sich schnell herumspreche, wo der stehe. Dann würde dort ordentlich gefahren und danach wieder das Gaspedal durchgetreten, fand der Vorschlag keine Mehrheit. Immerhin sei inzwischen auch bekannt, dass die Polizei meist in der Nähe der Container Messungen durchführe, insofern zeige auch deren Einsatz kaum mehr Wirkung. Da könnte ein mobiler Blitzer tatsächlich mehr bringen, waren sich Gäste und Kommunalpolitiker einig. Angeboten wurde sogar, dem Landkreis oder der Gemeinde, bei der Umstellung der mobilen Kontrolleinheit zu helfen.