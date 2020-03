OGA

Oberhavel (MOZ) Die Kreisverwaltung Oberhavel schließt ab Mittwoch alle ihre Standorte für den BesucherverkehrAnliegen, die unaufschiebbar sind, werden persönlich nur noch dann bearbeitet, wenn dafür vorab ein Termin in der Kreisverwaltung vereinbart wurde, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Termine werden nur vergeben, wenn das Anliegen nicht telefonisch oder postalisch zu klären ist. Termine können beim jeweiligen Ansprechpartner telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden und werden von der Behörde immer schriftlich bestätigt.

Im Landkreis Oberhavel sind aktuell nachweislich sieben Personen mit dem SARS-CoV2-Virus infiziert – zwei in Hohen Neuendorf und je eine in Hennigsdorf, Liebenwalde, dem Mühlenbecker Land, Oranienburg und Glienicke/Nordbahn. Insgesamt 75 Personen aus Oberhavel befinden sich zurzeit in häuslicher Isolation, teilte due Kreisverwaltung am frühen Dienstagabend mit.

"Oberstes Ziel ist es, die Ansteckungsketten bei der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus zu unterbrechen", erklärte Landrat Ludger Weskamp die Einschränkungen in der Kreisverwaltung und bat zugleich um Verständnis für die vorübergehenden Maßnahmen.

In der Kfz-Zulassungsbehörde erfolgt die Terminvergabe nun ausschließlich über das Online-Portal. Fahrzeuge können bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen auch online an- und abgemeldet werden. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.oberhavel.de.

"Für die persönliche Bearbeitung des Anliegens ist zum vorab vereinbarten Termin immer die schriftliche Terminbestätigung mitzubringen. Andernfalls kann der Empfang der Verwaltung keinen Einlass gewähren", betonte die Kreisverwaltung. Bürgerinnen und Bürger werden darüber hinaus gebeten, aufschiebbare Anliegen zu einem späteren Zeitpunkt zu erledigen. So sollen Wartesituationen und damit die Ansteckungsgefahr unter den Wartenden vermieden werden. Der Zugang zum Haus 1 der Kreisverwaltung in der Adolf-Dechert-Straße erfolgt ausschließlich über den Haupteingang. Alle weiteren Zugänge werden geschlossen. Es erfolgt eine Zugangskontrolle. Der Wachschutz wird dazu verstärkt. Ähnliche Maßnahmen hatten zuletzt auch mehrere Kommunalverwaltungen im Landkreis beschlossen.

Der Landkreis Oberhavel hat zwei Telefon-Hotlines eingerichtet: Fragen an das Gesundheitsamt können Bürgerinnen und Bürger unter der Rufnummer 03301 6013900 montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr an die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes richten. Nachfragen können auch per E-Mail an das Gesundheitsamt des Landkreises gerichtet werden. Die Mailadresse lautet: ges.corona@oberhavel.de.

Der Landkreis bittet, die Rufnummer nicht für allgemeine Fragen zu blockieren. Gleiches gilt für die Notrufnummern, die medizinischen Notfällen vorbehalten bleiben sollten.

Für Fragen rund um die Notfallbetreuung von Kita- und Schulkindern steht eine Telefon-Hotline unter der Nummer 03301 6013400 zur Verfügung. Die Hotline ist montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr erreichbar. Anträge für die Notfallbetreuung unter www.oberhavel.de/notfallbetreuung abgerufen und an die per E-Mail an Kindernotbetreuung@oberhavel.de oder per Fax unter 03301 60180999 an den Landkreis Oberhavel gerichtet werden.

Der Landkreis Oberhavel informiert über aktuelle Entwicklungen und Entscheidungen regelmäßig auf der Internetseite des Landkreises unter https://www.oberhavel.de/corona.