Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wer aktuell zur falschen Zeit im Supermarkt unterwegs ist, könnte echte Sorgen bekommen: Kartoffeln, Eier, Nudeln, Konserven, Toilettenpapier, selbst Salz oder Brot sind je nach Tageszeit mitunter vergriffen. Doch der Eindruck gibt immer nur ein begrenztes und dadurch in Teilen falsches Bild wieder. Denn einen echten Mangel an den Waren gibt es nicht, beruhigt Günter Päts, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. "Die Lager der Großhändler sind voll", sagt er. Dass Regale in den Märkten trotzdem immer immer wieder leer werden, liege daran, dass die Supermärkte heute keine riesigen Lager mehr haben, auf die sie bei großer Nachfrage zurückgreifen können. Stattdessen wird im Normalfall so geliefert, dass die Waren fast ohne Umwege vom Lkw in die Regale gelangen.

Automatisierte Prozesse

Einen weiteren Punkt gibt es, der für die kurzfristigen Engpässe im Supermarkt sorgt: Heute geht niemand mehr mit einem Block durch die Gänge und schaut, was nachgeordert werden muss. All das wird automatisiert geregelt. "Das läuft heute fast alles über elektronische Warenwirtschaftssysteme", erklärt Päts. "Wenn die Waren an der Kasse über den Scanner gezogen werden, ist der Bestand schon erfasst." Basierend auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit laufen die Nachbestellungen automatisch beim Großhandel ein. "Wenn also zum Beispiel normalerweise 1 000 Packungen Nudeln im Laden sind, wird automatisch nachgeordert, wenn ein bestimmter Wert erreicht wird." Doch die Logistikfirmen, die zwischen den Großhändlern und den Supermärkten verkehren, haben feste Pläne, um alle Kunden bedienen zu können. "Sie fahren meinetwegen nur dienstags und donnerstags, was normalerweise voll ausreichen würde."

Steigt nun die Nachfrage, so gibt es kaum Möglichkeiten, öfter zu liefern. "Natürlich wird in den Supermärkten jetzt reagiert. Die Bestellmengen werden angepasst, und auch, ab welchem Punkt Nachbestellungen abgeschickt werden." Doch da gibt es noch immer einen weiteren Flaschenhals. "Das Problem sind eher die Kommissionierer. Das sind große Maschinen, die die codierten Waren palettenweise freigeben und die Lieferscheine erstellen." Die funktionieren analog zu den Kassensystemen für Endkunden. Jedoch ist die Zahl der Maschinen begrenzt, und auch sie müssen von Personal bedient werden.

Abhilfe durch Ausnahmen

Daher werde als Reaktion auf die enorm gestiegene Nachfrage bei bestimmten Waren inzwischen schon im Drei-Schicht-System an den Maschinen gearbeitet. Bislang waren es zwei Schichten. "Nach Möglichkeit werden auch Leiharbeitsfirmen hinzugezogen, um den Bedarf zu decken", berichtet Päts. Das ist mit einer Ausnahmeregelung möglich geworden. Eine weitere sorgt ebenfalls für eine Entspannung der Lage: Das Sonntagsfahrverbot für Lkw, die die Waren zu den Märkten bringen, ist aktuell aufgehoben. "Damit können wir die Lkw der Speditionen besser auslasten." Eine weitere Ausnahmereglung könnte noch einmal zusätzliche Arbeitskräfte freigeben: die Arbeitnehmerüberlassung für Menschen, die bislang im Handel gearbeitet haben und deren Geschäfte nun schließen mussten. Das würde laut Päts auch helfen, die Folgen für die Angestellten abzufedern. "Dazu muss die Politik aber so schnell wie möglich Entscheidungen treffen", betont er.

Nach Ansturm kommt Flaute

Wie lange der aktuelle Ansturm auf bestimmte Waren anhält, dazu wagt der Handelsverband auch keine Prognosen. "Dazu haben wir keinerlei Erfahrungswerte", gibt Päts zu. Doch bald seien die Bestände in den Haushalten alle aufgefüllt. Spätestens dann kommt die Entspannung, ist er überzeugt. Das aktuelle Hamstern werde sich aber auch danach auswirken. So geht er davon aus, dass nach dem Ende der Vorsichtsmaßnahmen die Verbraucher erst einmal weniger einkaufen werden, weil sie ihre Waren dann aufbrauchen müssen.