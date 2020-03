Ulrike Gawande

Gnewikow (MOZ) Der Kreis Ostprignitz-Ruppin wird das defekte Wackelpflaster vor dem Jugenddorf in Gnewikow sanieren. Das bestätigte der stellvertretende Landrat Werner Nüse im Kreis- und Finanzausschuss. Ein vom Landgericht Neuruppin in Auftrag gegebenes Gutachten sieht den Kreis in der Verantwortung. "Das ist unstreitbar", so Nüse. Seit Jahren streiten der Landkreis und die Stadtwerke Neuruppin darüber, wer für die Sanierung zuständig ist. "Das Gutachten wird sehr deutlich, dass kaum noch Fragen offen bleiben", betonte Kreistagsmitglied Sebastian Steineke (CDU). So sei der Schaden schon aufgetreten, bevor die Stadtwerke dort begonnen haben, eine Gasleitung zu verlegen. Die geschätzten Kosten für die Sanierung belaufen sich auf 120 000 Euro. Steineke befürchtet, dass diese Summe nicht ausreichen wird. Zudem glaubt er, dass sich keine Firma finden wird, die die Arbeiten nach den bisherigen Streitigkeiten übernehmen wird. Wodurch der Preis weiter steigen werde. Ausgeführt werden sollen die Arbeiten aber erst 2021, verbunden mit einer Abstufung der Straße, die Nüse dann an Neuruppin übertragen will. Entsprechende Gespräche laufen. Das Einverständnis zur Asphaltierung habe er von der Stadt bereits erhalten. Bis dahin will der Kreis für eine stabilisierende Unterhaltung der Straße sorgen. Ein gerichtliches Nachspiel wird aber die Frage der Abnahme der Ursprungsarbeiten haben, stellte Nüse klar.