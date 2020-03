Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Das brandenburgische Parlament wird Anfang April nicht in verkleinerter Besetzung tagen.

Die Idee, statt alle 88 Mitglieder zusammenzurufen, wegen der Corona-Gefahr nur mit 44 oder 22 Parlamentariern zu beraten, scheiterte am Dienstag an den Bedenken der AfD-Vertreter im Präsidium, erklärte Vizepräsidentin Barbara Richstein (CDU) im Anschluss an die Sitzung. Der sächsische Landtag hat eine Regelung, wie das Parlament beispielsweise bei Hochwasser in Dresden in einer Notbesetzung zusammen kommen kann. In Brandenburg war das bislang weder in der Verfassung noch in der Geschäftsordnung vorgesehen und könnte deshalbnur einvernehmlich so gehandhabt werden.

Am Mittwoch wird eine gemeinsame Sitzung des Gesundheits- und des Innenausschusses zur aktuellen Situation im Land stattfinden. Um größere Abstände zwischen den Abgeordneten zu ermöglichen werden die beiden Ausschüsse im Plenarsaal zusammenkommen.

Die Plenarsitzung am 1. April soll nach dem Willen der Koalitionsfraktionen unbedingt stattfinden, um eine Sonderfinanzpaket für die Bekämpfung der Corona-Folgen zu beschließen. Es sieht eine Kreditermächtigung für die Landesregierung in Höhe von 500 Millionen Euro vor. Die dazu nötigen Ausschusssitzungen sollen noch im Vorfeld stattfinden. Die zusätzliche Kreditaufnahme ist trotz Schuldenbremse mit Verweis auf die Krisensituation möglich.