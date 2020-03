Dietmar Puttins

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bund, Länder, Städte und Gemeinden drosseln jetzt das öffentliche Leben in einem nie gekannten Ausmaß, um die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Deutschland zu verlangsamen. Von Schließungen betroffen sind etwa Altenheime und Senioren-Wohnstätten.

Die Brandenburger Staatskanzlei veröffentlichte gestern Nachmittag die Rechtsverordnung des Kabinetts zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Diese tritt heute in Kraft. Darin heißt es auch: "Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen und ähnlichen Wohnformen dürfen einmal am Tag von einer Person für eine Stunde Besuch empfangen, allerdings nicht von Kindern unter 16 Jahren oder von Menschen mit Atemwegsinfektionen."

In Eisenhüttenstadt ist es die Arbeiterwohlfahrt, die den Besucherverkehr für die Angehörigen bereits unterbindet. "Das Motto lautet: Maximale Abschottung", sagt Armin Busch, Geschäftsführer des Awo-Kreisverbandes Eisenhüttenstadt. In den Wohnstätten und im Seniorenzentrum "Haus Seeberge" würden die Türen verschlossen. Ebenso die der Kantine in der Awo-Zentrale Fährstraße 1. Das Städtische Alten- und Altenpflegeheim, Poststraße 54b, in Eisenhüttenstadt untersagt ab heute den Besucherverkehr. Ärzte und Physiotherapeuten gehen jedoch weiter ein und aus.

Die Angehörigen, sagt Geschäftsführerin Gerlinde Fürstenberg, zeigten Einsicht. Die Türen würden nicht verschlossen. In der Stadt ist zudem das Kursana Domizil Eisenhüttenstadt im Archenholdring 1 geschlossen worden, bestätigte Kursana-Pressesprecherin Michaela Mehls. Besuche seien in Ausnahmen möglich. In der Seniorenwohnanlage "Wiesenauer Wäldchen" in Wiesenau weisen Aushänge an den Eingängen zum Tagescafé und Haupthaus darauf hin, dass die Einrichtung seit dem 14. März nicht betreten werden darf.