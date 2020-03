Pressestelle

Mittelmark Eine weitere Erkrankung in Potsdam-Mittelmark, genauer in Treuenbrietzen, wurde am heutigen Tag gemeldet. Rund 80 Personen sind in häuslicher Isolation.

Der Kreistag Potsdam-Mittelmark hat alle Sitzungen bis auf Weiteres verschoben.

regiobus Potsdam-Mittelmark bedient derzeit weiter den regulären Fahrplan.

Der Abfallbetrieb APM weist auf Regelungen zur Abfallentsorgung hin, siehe www.apm-niemegk.de.

Mit weiteren Einschränkungen ist zu rechnen,