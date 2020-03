Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Ab Mittwoch bleiben wegen der Corona-Pandemie nicht nur Schulen und Kitas geschlossen, sondern auch sämtliche Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie zahlreiche Geschäfte und Lokale. Zudem gilt ein umfangreiches Veranstaltungsverbot. Landrat Ludger Weskamp rief die Oberhaveler am Dienstag deshalb zur Besonnenheit und zur Solidarität auf.

"Viele Menschen in Oberhavel sind angesichts der aktuellen Lage verunsichert, das verstehe ich sehr gut. Trotzdem und gerade deshalb bitte ich Sie: Bleiben Sie besonnen und achtsam. Halten Sie die angeordneten Maßnahmen ein und folgen Sie den ausgesprochenen Empfehlungen. Damit übernehmen Sie Verantwortung für sich und Ihre Liebsten", sagte der Landrat am Dienstagabend laut einer von der Kreisverwaltung verbreiteten Erklärung.

Weskamp sagte weiter: "Wir tun alles dafür, dass das Leben in Oberhavel so normal wie unter diesen Umständen möglich weiter gehen kann. Unser Team in der Kreisverwaltung arbeitet daran mit Hochdruck. Wichtigstes Ziel ist es für uns, die Gesundheit unserer Oberhaveler Bürgerinnen und Bürger zu schützen und die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen."

Fast 100 Mitarbeiter hatten sich nach Angaben des Landratsamtes im Zwei-Schicht-System am Dienstag ausschließlich um die Bearbeitung der Elternanträge für die Notfallbetreuung gekümmert, damit Eltern in systemkritischen Berufen trotz der Einschränkungen in der Kita- und Schulbetreuung ihrer Arbeit nachgehen können. "Die Bearbeitung erfolgt bis in den späten Dienstagabend, damit am Mittwochmorgen möglichst alle Eltern, die einen Antrag auf eine Notfallbetreuung gestellt hatten, für diesen auch einen Bescheid in den Händen halten können."

Mehr als 200 Anrufe liefen außerdem auf der eigens für Elternfragen eingerichteten Telefon-Hotline ein. Diese ist unter der Nummer 03301 6013400 auch in den kommenden Tagen montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr weiter geschaltet.

Bereits zuvor hatte der Landrat die Schließung seiner Behörden für den Besucherverkehr angeordnet. Die Standorte der Kreisverwaltung darf nur noch betreten, wer eine Terminbestätigung vorweisen kann. Die Zugänge werden von Wachschützern gesichert. Termine für die Kfz-Zulassung können nur online vereinbart werden.