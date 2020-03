Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Wir fühlen uns von den Behörden außen vorgelassen." Man merkt Katrin Krähnke, Fachberaterin der Großwäscherei Perfekta in Bad Freienwalde, die Belastung der vergangenen Tage an. 60 der 120 Mitarbeiter kommen aus Polen. Durch die Sperrung der Brücke in Hohenwutzen müssen sie einen großen Umweg in Kauf nehmen. Dies wirke sich auf den gesamten Betriebsablauf aus, so Krähnke. Dabei erhofft sie sich Unterstützung von den Behörden, denn als Zulieferer von Krankenhäusern in Brandenburg und Berlin sieht sie das Unternehmen in der aktuellen Situation als systemrelevant.

Große Umwege bis zur Arbeit

"Unsere polnischen Mitarbeiter müssen im Moment über den Grenzübergang Schwedt fahren. Das sind 100 Kilometer auf polnischer Seite und 100 Kilometer auf deutscher Seite Umweg. Am Morgen ist das nicht so schlimm, weil sie schon früh unterwegs sind, wenn kaum Verkehr ist. Aber wenn sie um 14 Uhr Feierabend haben, kommen sie durch Verkehr und stundenlanges Warten an der Grenze erst um 21 Uhr daheim an", schildert Krähnke.

Dies habe Folgen für das Unternehmen. "Wir haben die Arbeitszeiten für unsere deutschen Mitarbeiter verlängert, damit die Kollegen aus Polen etwas früher heimfahren können. Die Kosten für die längeren Wege trage die Firma. Außerdem versuche man, den polnischen Mitarbeitern Übernachtungsmöglichkeiten in Bad Freienwalde zu besorgen, damit sie nicht nach Hause fahren müssen – sofern dies überhaupt geht. Auch diese Kosten trägt dann die Perfekta. "Im Moment weiß niemand, ob uns das jemand erstattet", macht Krähnke deutlich, dass die zusätzlichen Kosten nicht mal einfach so zu stemmen sind, aber alles versucht werde, den Betrieb am Laufen zu halten.

"Viel einfacher wäre es, wenn die polnischen Mitarbeiter zumindest zu Fuß über die Brücke in Hohenwutzen dürften und die Firma sie dann abholen könnte", so Krähnke, die ihre Mitarbeiter nicht über Gebühr beanspruchen möchte. Aktuell seien alle motiviert und solidarisch. Aber die Belastung sei groß.

Grund für eine Sonderregelung für die Mitarbeiter der Wäscherei sieht Krähnke absolut gegeben. Als Zulieferer des Gesundheitswesens sieht sie die Großwäscherei nämlich sehr wohl als systemrelevant. Gerade jetzt sei es für Krankenhäuser wichtig, dass die Lieferketten ihrer Zulieferer aufrechterhalten blieben. Aktuell liege wohl noch kein Patient mit einer Corona-Infektion in einem der Krankenhäuser, die die Wäscherei beliefert, aber damit sei in nächster Zeit wohl zu rechnen.

Hoffnung auf Hilfe der Behörden

Deswegen stehe die Perfekta mit den Behörden in Kontakt, um eine Lösung zu finden. Unterstützung erfahre das Unternehmen dabei von Bürgermeister Ralf Lehmann, so Krähnke. Allerdings könne er keine Entscheidungen treffen, sondern nur versuchen, auf die entscheidenden Stellen Einfluss zu nehmen. Dies zeigte sich auch am Montagnachmittag, bei einer Krisensitzung mit Landrat Gernot Schmidt. Lehmann wollte erreichen, dass die Kinder der Perfekta-Mitarbeiterinnen ebenfalls in einer Kita betreut werden, so wie auch die Kinder der Angehörigen anderer systemrelevanter Berufsgruppen. Schmidt sah diese Relevanz jedoch nicht. "Das ist ein Rückschlag für uns", so Katrin Krähnke. Ob die betroffenen Mitarbeiterinnen dann noch weiter zur Arbeit kommen können, sei fraglich. "Dabei brauchen wir gerade jetzt jede helfende Hand."