Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Auch der Betrieb von Brandenburgs Polizeihochschule in Oranienburg ist derzeit lahmgelegt. Bis Mittwoch sind rund Tausend Studenten und Polizeischüler vorsorglich nach Hause geschickt worden. Nur eine Restcrew der Stammbesetzung ist momentan vor Ort. Auch die Dozenten haben kein frei. Sie müssen den gesamten Lehrstoff internetfähig machen und auf E-Learning umstellen. Ab Mittwoch sollen die Polizeischüler am PC weiter ihren Stoff lernen können.

"Das ist eine große Aufgabe", sagte am Dienstag Hochschul-Präsident Rainer Grieger (kleines Foto), wohl wissend, dass das den Präsenzunterricht "nicht ersetzen kann", so Grieger. Zunächst ist der Campus bis Ende April studentenfrei. Allerdings nicht ganz, denn der Jahrgang 2017 wird Ende März fertig. Das geht aber nur, wenn die rund 150 jungen Polizisten auch ihre Prüfungen in der Hochschule ablegen und bestehen können. Das ist online nicht möglich.

Also werden die Prüflinge in kleine Gruppen in große Räume aufgeteilt, damit sie ihre Aufgaben lösen können. Dass sie trotz Coronagefahr in die Hochschule kommen müssen, ist der Situation geschuldet. "Sie werden dringend draußen gebraucht", sagt Rainer Grieger. Denn in unüberschaubaren Viruszeiten könnten ganz neue und andere "Einsatzlagen auf uns zukommen", so der Hochschulpräsident. "Wir wissen, wie dynamisch die aktuelle Lage ist. Da kann es passieren, dass wir zur Unterstützung für die Ämter als Vollzugshilfe herangezogen werden." Also um eventuelle Ausgangssperren oder Spielplatzschließungen zu kontrollieren. Außerdem werde der Nachwuchs benötigt, um Lücken in den eigenen Reihen zu schließen, falls das Virus die Beamten erwischt.

Und am 1. April steht schon der nächste Jahrgang von Polizeischülern in den Startlöchern. Sie dürfen vorerst nicht nach Oranienburg. "Auch hier sind die Dozenten gefordert. Sie müssen für die neuen Schüler jetzt ein Selbstlernpaket entwickeln", so Grieger, mit dem sie von zu Hause aus pauken können.