Roland Becker, Amy Walker

Oberhavel (MOZ) "Ich freue mich über jeden, der noch kommt. Und der ein bisschen schnackelt." Auf solche Kundschaft muss Heike Kühne am Dienstagvormittag in ihrem Pflanzendiscount an der Berliner Straße in Hennigsdorf nicht lange warten. Ein paar Stiefmütterchen und zwei Tausendschönchen auf die Ladentheke stellend, gerät eine Kundin ins Plaudern. Es klingt, als wolle sie sich selbst trösten: "Wenn man nicht mehr rauskommt, muss man es sich zuhause ein bisschen schön machen." Vielen Hennigsdorfern scheint es ebenso zu gehen. Für 20 Minuten brummt der Laden. Dann tritt Ruhe ein.

"Ich habe die Nacht nicht geschlafen", sagt Inhaberin Kühne. Fällt ihr Geschäft unter die Rubrik Gartenbaumarkt und darf damit auch demnächst noch öffnen? Ihr Kollege Oliver Thom scherzt: "Wir legen ein paar Zementsäcke hin, dann sind wir ein Gartenbaumarkt."

Heike Kühne schaut dieser Tage lieber auf ihre Pflanzen als in die Zukunft. Miete zahlen, Kredit bedienen, Angestellten halten: All das sind Probleme, für die sie im Fall einer Zwangsschließung keine Lösungen parat hat. Und das in der Zeit, in der das Geschäft eigentlich brummt, brummen muss. "Das Frühjahr ist für mich die Zeit, um für den Winter vorzusorgen", weiß die Geschäftsfrau. Doch ob ihr Pflanzen-Discount ohne staatliche Unterstützung den nächsten Winter überhaupt noch erlebt, darüber wagt sie dieser Tage gar nicht nachzudenken.

Riccardo Koch durchlebt gerade viele Gefühlswelten: Er ist verzweifelt, traurig, wütend und besorgt. Als Geschäftsführer eines Spielzeugladens in Oranienburg muss er vermutlich bald einige schwere Entscheidungen treffen. "Kündigungen stehen in der Luft. Wenn wir schließen müssen, kann ich zwei Wochen vielleicht abfedern. Aber länger schaffen wir nicht." Seine elf Mitarbeiter haben dafür Verständnis, sagt er. "Einige haben es sogar angeboten. Sie können dann die Arbeitslosigkeit anmelden. Wenn wir wieder aufmachen stelle ich sie wieder ein", sagt Riccardo Koch. Er ist sich aber nicht sicher, ob er das überhaupt darf – schließlich gibt es ja auch eine Kündigungsfrist von drei Monaten.

Am schlimmsten ist die Unsicherheit für die kleinen Unternehmen. Riccardo Koch ist sauer, dass er niemanden ans Telefon bekommt, der ihm wenigstens ein paar Fragen beantworten könnte. "Was ist mit der Annahme von Warenlieferungen? Darf ich meine Kunden beliefern? Darf ich den Onlinehandel fortführen?" Er rattert seine wichtigsten Bedenken runter, sie beschäftigen ihn unaufhörlich. Am Mittwoch wird er mit den Mitarbeitern ein Krisengespräch führen, um mit jedem einzelnen Angestellten die Situation abzuwägen. Er hofft auf ein Signal von der Regierung, irgendein Anzeichen, dass ihm geholfen werden könnte. "Wir befinden uns absolut in der Schwebe."

Fast gegenüber atmet Mario Klaas in seinem Fahrradladen gerade durch, der vorerst letzte Kunde hat eben den Laden an der Bernauer Straße verlassen. Es ist Hochbetrieb, das Telefon klingelt, rund 40 Kunden kommen zu dieser Jahreszeit täglich in sein Geschäft. Auch er beklagt die fehlenden Informationen, die zur generellen Unsicherheit beitragen. "Fahrradläden müssen zu den Ausnahmen gehören, wenn alles schließt", findet er. Er habe eine E-Mail an den Landrat gesendet, in der er ihm dies erklärt hat. "Fahrräder sind Teil der kritischen Infrastruktur und sorgen für Mobilität. Fahrräder müssen repariert und verkauft werden können", steht in Mario Klaas’ Nachricht, die dieser Zeitung vorliegt. Die Oranienburger Fahrradläden seien für den gesamten Landkreis zuständig, in den umliegenden Dörfern gebe es nur wenige davon. Er schüttelt den Kopf und lächelt. "Haben Sie so etwas schon erlebt?"