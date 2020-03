Jens Sell

Strausberg (MOZ) Wer sämtliche Protokolle der Kabinettssitzungen der Regierung de Maizière, der letzten der Deutschen Demokratischen Republik, sichten will, muss dazu nicht unbedingt ins Bundesarchiv: In Strausberg (Märkisch-Oderland) lebt ein wichtiger Zeitzeuge und Mitgestalter dieser bewegten Monate – Werner E. Ablaß.

Am 10. April tagte das Kabinett das erste Mal, am 2. Oktober zum letzten Mal. Bevor er Staatssekretär wurde, war Ablaß als Versicherungsfachmann und Revisor tätig und hatte nach einem Ausreiseantrag in den 1980er-Jahren Berufsverbot erhalten. Bis zur Wende leitete er dann in Mecklenburg-Vorpommern ein evangelisches Altenheim. Ablaß gehörte zu den Gründern desDemokratischen Aufbruchs mit den Galionsfiguren Wolfgang Schnur und Rainer Eppelmann und hat auch von dessen damaligen Vorstandssitzungen sämtliche Protokolle archiviert.

Dass sich die beiden Bürgerrechtler aus dem kirchlichenBereich dereinst in Regierungsverantwortung wiederfinden, war bei der Gründung ihrer Oppositionsbewegung kaum abzusehen. Der Wahlsieg der Allianz für Deutschland, des Wahlbündnisses der CDU, der DeutschenSozialen Union (DSU) und des Demokratischen Aufbruchs,gegen Umfragewerte, die allesamt die SPD an der Spitze sahen, überraschte sie. Ebenso wie die Enttarnung des DA-Vorsitzenden Wolfgang Schnur als Inoffiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit wenige Tage vor der Volkskammerwahl.

Leute, die den Staat DDR einst verlassen wollten, die seinen Oberen mit Umweltaktionen, Wahlbetrugsvorwürfen und Bluesmessen in Kirchen dasRegieren schwer gemacht hatten, mussten geeignete Kandidaten für Regierungsposten finden. Eine politische Wende, die auch zuihrer persönlichen wurde. Dass er im Fall der Fälle auch Regierungsverantwortung übernehmen würde, hat für den BürgerrechtlerAblaß nie in Frage gestanden. Und dass er sich über die Zukunft der Nationalen VolksarmeeGedanken machte, begann nicht mit seinem Einsatz als Staatssekretär, sondern nachweislich schon am 14. Februar 1990.

"Da stand ein Wahlkampfauftritt im Wehrbezirkskommando Schwerin bevor, und ich musste überlegen, was ich den Berufssoldaten und Zivilbeschäftigten über ihre Perspektive erzählen wollte." Er habe sich nach einer Sitzung im Haus der Demokratie in Berlin nachts mit Rainer Eppelmann auf der Treppe beraten. Als erster Punkt steht in seinen Notizen: NVA und Bundeswehr sollen schnell Gespräche beginnen." Das Heer solle verkleinert werden: "Aber auch nach dem 18. März wird es zwischen Oder und Elbe eine Armee geben."

Am Tag der letzten Volkskammerwahl überraschte man Werner Ablaß im Wahllokal miteinem Blumenstrauß. Immerhin war er Kandidat. Optimistisch sei er hingegangen, rechnete mit vier Prozent für den Demokratischen Aufbruch. Im Altenheim verrichtete er danach seine Arbeit, saß am Abend mit zwei Wahlhelfern der CDU vor dem Fernseher: Kaum ein Prozent für den DA, das traf ihn hart. Die Enttäuschung war groß. Am späten Abend fuhren sie zur Wahlparty der CDU in Schwerin.

Dort beginnt nach ungläubigem Staunen eine Feier, doch bleiben viele skeptisch. In einem Pressebericht heißt es: "Einer zeigt sogar ein eher missmutiges Gesicht: Werner Ablaß, örtlicher Spitzenmann des Allianz-Partners Demokratischer Aufbruch." Wegen des Schnur-Desasters hatte die Bezirksstadt sogar zwei DA-Vorsitzende in einem Wahlkampf erlebt: Am 16. März war kurzerhand Rainer Eppelmann als Wahlkämpfer aufgetreten.

Im Rückblick auf die folgenden Wochen und Monate sagt Werner E. Ablaß: "Wir haben einigesgeschafft in den 178 Tagen Regierungszeit, in denen das freigewählte Parlament und die letzte DDR-Regierung 759 Vorlagen, 143 Verordnungen, 96 Gesetze und vier internationale Staatsverträge bearbeitet, verabschiedet oder beschlossen hatte."