Matthias Haack

Neuruppin (moz) Sehr deutlich spürt auch das Neuruppiner Gesundheitsstudio You die Auswirkungen der Pandemie. Vor allem aber drücken Verunsicherung oder gar Angst dem gewohnten Miteinander den Stempel auf. "Viele unserer älteren Mitglieder meiden derzeit das Studio", zeigt Christopher Kutzer Verständnis. Er entwickelte mit Partnern ein Projekt, das einen Teil der neuartigen Sorgen nehmen soll.

Es ist ein Lieferservice von Nahrungsmitteln. Zwei Möglichkeiten gibt es: Das Bringen bis an die Haustür oder das Abholen des Pakets beim Fitnessstudio, sofern es sich mit den Öffnungszeiten deckt. Dieses Angebot ist zum einen auf die Kreisstadt und das nähere Umland ausgerichtet. Zum anderen können Nahrungsmittel mit Dingen des persönlichen Bedarfs ergänzt werden, beispielsweise Getränke, Zahnpasta oder Toilettenpapier. Wichtig, so Christopher Kutzer, "das alles läuft kontaktfrei. Und ganz wesentlich ist der Zeitfaktor, den man beim Kauf im Einzelhandel einplanen muss. Der entfällt bei uns." Wer seinen Einkauf beispielsweise aus dienstlichem Grund nicht schafft, der kann telefonisch oder persönlich im You bestellen. Das Paket ist hier abzuholen oder es wird an die Haustür geliefert. Dafür wollen Christopher Kutzer und seine Mitarbeiter sorgen. Die zweite Möglichkeit ist, beim Kooperationspartner Landkorb einen Auftrag auszulösen, allerdings sollte im Bestellfenster unter der Rubrik/Bemerkung "Fitness" nicht fehlen. Mehrkosten entstünden nicht, versichert der Inhaber von You. "Es wird keine Extra-Gebühr geben."

In den ersten Überlegungen wollte Kutzer lediglich die Clubmitglieder betreuen. Er erweitert jedoch. "Man muss keine Sorge haben, dass wir Flyer dazupacken oder werben wollen." Vielmehr sei es ein Beitrag, um Sorgen zu minimieren und den Tipp des Gesundheitsministeriums umzusetzen, wonach die Kontaktaufnahme zu reduzieren ist. Zudem öffnet Christopher Kutzer ein Online-Portal, um sich Ernährungstipps kostenfrei geben zu lassen.