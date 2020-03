Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Ursprünglich sollten auch in der Barnimer Kreisstadt nur drei Notfallkitas geöffnet werden. Doch nach reiflicher Überlegung hat sich die Eberswalder Rathausspitze für einen anderen Weg entschieden.

Die Kinder, deren Eltern in Berufen der so genannten "kritischen Infrastruktur" tätig sind, sollen ab heute in möglichst kleinen Gruppen in ihrem gewohnten sozialen Umfeld betreut werden. Es bleibt aber dabei, dass Kinder ohne bewilligten Antrag fürs Erste nicht mehr in die Einrichtungen gebracht werden dürfen. "Wir haben eine besondere Situation und diese bringt uns alle in besondere Umstände", bittet Jan König, Wirtschafts- und Sozialdezernent der Stadt Eberswalde, alle Eltern um Verständnis, die jetzt die Betreuung ihrer Kinder selbst organisieren müssen.

Kreis schaltet Kita-Telefon

"In erster Linie geht es darum, das Coronavirus einzudämmen und die Bürger und deren Familien zu schützen. Die Notfall-Kitas sollten nur in Anspruch genommen werden, wenn keine Betreuung im privaten oder familiären Umfeld möglich ist", erklärt auch Barnims Landrat Daniel Kurth. Einen Anspruch darauf, ihre Kindern bis zwölf Jahre notbetreuen zu lassen, hätten Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, von Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Justizvollzug sowie aus den Bereichen Energie, Abfall, Wasser, ÖPNV, Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft, Lebensmitteleinzelhandel und Versorgungswirtschaft, werden in einer Pressemitteilung aus dem Kreishaus Beispiele genannt.

Im Eberswalder Rathaus wird einschränkend darauf hingewiesen, dass die Notbetreuung nur in Frage kommt, wenn Alleinerziehende oder beide Elternteile in Berufen der kritischen Infrastruktur arbeiten. Der Landkreis Barnim hat für alle Fragen zu Kita-Angelegenheiten ein Bürgertelefon eingerichtet, das zu den Öffnungszeiten besetzt ist.

Während das öffentliche Leben durch Bund, Land, Kreis und Stadt im Kampf gegen die Seuche mit voller Absicht immer mehr eingeschränkt wird, ist der Besuch von Wochenmärkten zumindest vorerst weiter möglich. Bei Sonnenschein und Temperaturen um die zehn Grad herrschte am Dienstag auch zwischen Rat- und Kreishaus Betrieb. "Gerade im Frühling ist für uns doch Hochzeit", sagt Matthäus Schubert von der Gärtnerei Schubert aus Grüntal, der seit Jahrzehnten zu den Stammhändlern auf dem Eberswalder Wochenmarkt gehört. Die Gewächshäuser stünden voller Blumen, die Kleingärtner würden mit Feuereifer Beete bepflanzen. "Um dem Gesundheitsamt keinen Anlass zur Kritik zu geben, haben wir die Ware so platziert, dass wir zu unserer Kundschaft etwas mehr Abstand einhalten", sagt er.

Verzicht aufs Händeschütteln

"Ich merke schon, dass die Leute aufgeschreckt sind", sagt Bäckermeister Wolfgang Dellinger aus Finow, dessen Verkaufswagen zu den beliebtesten Anlaufstellen auf dem Wochenmarkt zählt. Wer bisher ein halbes Brot gekauft habe, ordere jetzt ein ganzes – offenbar aus Sorge, demnächst keines mehr zu bekommen. "Ich gehöre doppelt zur Riskogruppe: als Rentner und weil ich unter Asthma leide. Dennoch lasse ich mich nicht verrückt machen", betont der Markthändler.

Bei Jürgen Giese vom Spargelhof Giese aus Tempelfelde geht das Geschäft ganz normal weiter. "Der einzige Unterschied zu früher ist, dass ich selbst Stammkunden nicht mehr mit Handschlag begrüße", sagt er.

"Den Besuch des Wochenmarktes lassen wir uns nicht nehmen", sagt Hans-Joachim Jeschke aus Britz, der mit seiner Frau Ilse gerade Stiefmütterchen und Primeln gekauft hat. Bedenken habe das Ehepaar schon. Doch das Einkaufen an der frischen Luft sei vermutlich harmloser als der Besuch im Supermarkt.

Kita-Telefon: 03334 2141209