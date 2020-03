Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Eine schnelle Entscheidung in Millionenhöhe ist nicht möglich." Bereits in seinem obligatorischen Bericht zu Beginn der jüngsten Kreistagssitzung macht Landrat Daniel Kurth (SPD) kein Hehl daraus, das er die Einführung eines kostenfreien Schülertickets im Barnim ablehnt.

Und mehr noch: Er ist auch gegen die Abschaffung der Entfernungspauschalen, die es allen Schülern von Grund- und weiterführenden Schulen erlauben würde, wenigstens zwischen Wohnort und Schule den Bus kostenfrei zu nutzen. "Wir sollen die Schülerbeförderungssatzung unverändert belassen", gibt Kurth im Kreistag die Linie vor. Natürlich seien Verbesserungen für Schüler wünschenswert, "aber ohne höhere Kosten", macht der Verwaltungschef zur Bedingung.

Die Fraktion Linke/Bauern hatte unter der Überschrift "Beitragsfreiheit beim Schülerverkehr" den Antrag eingebracht, die Schülerbeförderungssatzung dahingehend zu ändern, "die dort geltenden Mindestentfernungen für eine beitragsfreie Schülerbeförderung ab dem Schuljahr 2020/21 abzuschaffen". Außerdem sollte die Kreisverwaltung beauftragt werden, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass mit dem Schuljahr 2022/2023 die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs für Schüler im Gebiet des Landkreises beitragsfrei wird. Nun, nach der Vorab-Ablehnung des Landrates, erklärt Linken-Fraktionschef Lutz Kupitz, er könne dessen Zurückhaltung durchaus nachvollziehen. Deshalb sei die kostenfreie Nutzung des ÖPNV für Schüler aber dennoch notwendig. "Wir können mit schrittweisen Änderungen der Schülerbeförderungssatzung beginnen", schlägt Kupitz vor.

Vize-Landrat und Wirtschaftsdezernent Holger Lampe hält dagegen. Er verweist auf die finanziellen Auswirkungen, die im Übrigen im Doppelhaushalt 2020/21 nicht berücksichtigt worden seien. Und auch den im Antrag vorgegebenen Zeitrahmen hält er "für problematisch". Selbst die Abschaffung der Entfernungspauschale sei in diesem Jahr nicht mehr möglich, sagt Lampe. Dagegen sprächen – neben den Kosten – die Lieferzeiten für zusätzliche Busse, die bestellt, mehr Busfahrer, die eingestellt werden müssten. Dem für den ÖPNV zuständigen Dezernent geht es darum, Zeit zu gewinnen. In den Fachausschüssen des Kreistages müsse der Antrag "sauber bearbeitet werden", fordert er.

Wenn es denn helfe, könne man ja die Abschaffung der Entfernungspauschale auf den Schuljahresbeginn 2021/22 verschieben, bietet Lutz Kupitz an. "Es geht darum, als Kreistag Barnim zu bekennen, diesen Weg zur kostenfreien Schülerbeförderung gehen zu wollen", erklärt er. Doch die Vertagung in die Fachausschüsse, wie sie auch der Landrat und sein Vize befürworten, scheint in den einzelnen Fraktionen längst beschlossene Sache zu sein. "Wir müssen das Thema ganzheitlich betrachten", erklärt beispielsweise Annett Klingsportn (SPD). "Am Ende stehen wir für einen funktionierenden ÖPNV!" Dabei rückt sie genauso wie die gesamte SPD-Fraktion von einem Beschluss ab, den der SPD-Unterbezirk Anfang 2019 im Zusammenhang mit der Aufstellung seines Wahlprogramms zu den Kommunalwahlen fasste. Damals war das kostenfreie Schülerticket für den Barnim nach Anträgen des Bernauer Ortsvereins und der Jusos als Ziel im Wahlprogramm verankert worden. Landrat Daniel Kurth hatte sich bereits zu jener Zeit dagegen gewandt, weil er das Vorhaben nicht für finanzierbar hielt.

Parlament muss lange warten

Als die Linken im vergangenen März erfolgreich den Antrag einbrachten, die Kreisverwaltung möge prüfen, was die Einführung eines beitragsfreien Schüler-tickets für den gesamten Barnim koste oder die Aufhebung der Entfernungspauschalen für alle Schüler oder die Aufhebung der Entfernungspauschale nur für Grundschüler, ließ sich die Verwaltung mit der Bearbeitung merklich Zeit. Ursprünglich sollten die Zahlen dem Kreistag im Herbst 2019 zur Beurteilung vorgelegt werden. Doch das Barnim-Parlament erhielt die geforderten Informationen erst jetzt mit einer Mitteilungsvorlage (siehe Informationskasten).

Letztlich ließ sich die Mehrheit der Abgeordneten im Barnimer Kreistag nun wieder darauf ein, das Thema erneut in den Ausschüssen zu diskutieren. Wann es soweit sein wird, steht angesichts der Ereignisse um das Coronavirus in den Sternen.