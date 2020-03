Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt reduziert das öffentliche Leben auf ein Minimum, um die Corona-Epidemie einzudämmen. Bereits ab Mittwoch treten weitere Allgemeinverfügungen in Kraft, die den Alltag aller Frankfurter auf eine harte Probe stellen werden. Die Einschränkungen gab Oberbürgermeister René Wilke am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt.

Kino, Spielhallen, Wildpark dicht

Geschlossen werden: Bars und Diskotheken. Der Wildpark. Das Kleist Forum und andere Kulturorte. Sämtliche Spielhallen und Spielbanken. Alle öffentlichen und privaten Sportanlagen. Kirchen und Versammlungsorte anderer Glaubensgemeinschaften. Das Cinestar-Kino und weitere Freizeitangebote wie beispielsweise die Trampolinhalle. Prostitutionsstätten. Untersagt wird auch die Nutzung aller Spielplätze in der Stadt. "Ich weiß, dass das Kindern schwer zu vermitteln sein wird, es wird Tränen geben, aber ich fordere die Eltern auf, sich daran zu halten", betonte René Wilke. Denn gerade Spielplätze seien ein Ort, an dem sich potenziell viele Menschen mit dem Coronavirus anstecken könnten. Polizei und Ordnungskräfte der Stadt seien angewiesen, die Allgemeinverfügungen durchzusetzen – bei Zuwiderhandlungen drohen empfindliche Strafen.

Ebenfalls geschlossen werden viel Einzelhandelsgeschäfte, insbesondere Outlet-Center. Betroffen sind Boutiquen, Sportgeschäfte, Buchläden in Shoppingcentern wie dem SMC, Oderturm, Lenné Passagen, und viele Läden mehr.

Ausdrücklich weiter geöffnet jedoch bleiben: Lebensmittel- und Supermärkte wie Kaufland, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Die genannten Geschäfte erhalten allerdings Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Auch Dienstleister und Handwerker können vorerst weitermachen. Einrichtungen des Gesundheitswesens wie Zahnärzte oder therapeutische Praxen bleiben unter Beachtung gestiegener hygienischen Anforderungen ebenfalls noch geöffnet. Allerdings könnten im Laufe der nächsten Tage weitere Einschränkungen folgen, erklärte der Oberbürgermeister.

Auch Restaurants dürfen noch geöffnet haben. Allerdings nur unter besonderen Auflagen wie Abstandsregelungen für die Tische – zwei Meter zum jeweils nächsten seien einzuhalten, so der OB. Restaurants dürfen außerdem nur noch maximal bis 18 Uhr geöffnet bleiben.

Veranstaltungen ab 50 Personen werden nun grundsätzlich untersagt. Alle Veranstaltungen unter 50 Teilnehmern sind meldepflichtig. Sollten sie genehmigt werden, muss eine Liste mit allen Teilnehmern erstellt werden.

Für Krankenhäuser, Pflege- und Rehaeinrichtungen sowie Wohnstätten für Menschen mit Behinderung gelten nun verbindliche Besuchsbestimmungen, die viele von sich aus bereits umgesetzt haben. Kindern unter 16 Jahren und Personen mit Atemwegserkrankungen ist der Zutritt generell untersagt. Für alle anderen gilt: Ein Besucher für bis zu eine Stunde am Tag.

Nach Bayern werde auch Brandenburg den Katastrophenfall ausrufen, erklärte René Wilke. "Das Hauptziel besteht nicht darin, zu verhindern, dass Menschen Corona bekommen. Das Ziel ist, dass die Ausbreitung so verlangsamt, so abgeflacht wird, dass alle ausreichend behandelt werden können, damit ein Klinikum wie das Frankfurter damit umgehen kann", machte der OB deutlich, "wir haben keinen Tag mehr zu verschenken".

OB kritisiert Hamsterkäufe

Das Virus mache vor der Stadt nicht halt, selbst wenn man sie abriegeln würde, was nicht vorgesehen sei, so René Wilke. Er sprach von potenziell Tausenden Frankfurtern, bei denen in den nächsten Wochen und Monaten aufgrund des Coronavirus ein Krankenhausaufenthalt nötig sein könnte. "Trotzdem scheinen manche die Dramatik der Lage noch nicht erkannt zu haben", so Wilke. Er riet daher eindringlich davon ab, auch auf größere, privat organisierte Betreuungsangebote für Kinder oder Partys zu verzichten. "Was wir durch Regelungen nicht ersetzen können, ist gesunder Menschenverstand." Hamsterkäufe seien jedoch ebenso wenig angebracht, der entstehende Schaden für andere sei erheblich. Wilke betonte: "Die Versorgungsketten funktionieren."

Ab Mittwoch bietet die Stadt am Karl-Ritter-Platz eine Spezialsprechstunde für Verdachtspatienten an. Es ist die erste in Brandenburg. Sie soll die niedergelassenen Ärzte und das Klinikum entlasten.