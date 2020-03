Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Massenumzüge fröhlicher Abiturienten in abenteuerlichen Verkleidungen durch Strausberg, Rüdersdorf und Neuenhagen müssen diesmal entfallen. Unverhofft war am Dienstag deren letzter Schultag. Bis zur ersten ursprünglich geplanten Abiturprüfung am 20. April werden sie die Schulhäuser nicht betreten.

Mehrere Plattformen

Der Abiturjahrgang des beruflichen Gymnasiums im Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland war am Dienstag tatsächlich kostümiert im Schulhaus unterwegs: In der Projektwoche konnten sie sich unter dem Motto "Zeitreise" ein Jahrzehnt oder ein Lebensalter aussuchen, in das sie kleidungsmäßig schlüpfen wollten. So kam doch noch ein bisschen Stimmung wie in anderen Jahren am letzten regulären Schultag auf.

Für die folgenden fast fünf Wochen bis zum regulären Ende der Osterferien und der ersten Abiturprüfung nach "altem Kalender" am 20. April sieht der stellvertretende Schulleiter Peter Müller Schüler und Lehrer gut gerüstet. "Wir nutzen für den dezentralen Unterricht mehrere Internetplattformen. Die Abiturienten greifen auf Moodle zu. Alle haben ihren Zugang und erhalten dort ihre Aufgaben." Die Lösungen können die Schüler ebenfalls bei Moodle eingeben und mit dem Lehrer kommunizieren. Das Oberstufenzentrum verfüge über Erfahrungen von mehreren Jahren im digital unterstützten Unterricht. Im Messenger der OSZ-Schulcloud können die Schüler auch untereinander und mit den Lehrern kommunizieren und das alles unter den Vorgaben des Datenschutzes, betont Peter Müller. Nachrichten und Materialien können sie in den nächsten Wochen auch über die Brandenburger Schul-Cloud austauschen, an deren Testphase das OSZ als eines von dreien landesweit teilnimmt. Nachdem das Bildungsministerium den gymnasialen Oberstufen freigestellt hat, für die erste Abiturprüfung auch den ein­einhalb Wochen später festgesetzten ersten zentralen Nachschreibtermin zu nutzen, habe sich das Oberstufenzentrum noch nicht festgelegt, sagte der Abteilungsleiter 1, Jörg Kopper, am Dienstag.

Für die zeitliche Verschiebung hat sich unterdessen bereits das Strausberger Theodor-Fontane-­Gymnasium entschieden. Schulleiter Carsten Sass sagt: "So haben wir noch eineinhalb Wochen für die Vorbereitung dazubekommen." So könnten die Abiturienten dann noch offene Fragen mit den Lehrern klären und ihre für die letzten zwei regulären Schulwochen vorbereiteten Präsentationen zeigen. Er habe den Kollegen vorgeschlagen, die Nextcloud zu nutzen, in der man Wort- und Tabellendokumente sowie Präsentationen bearbeiten könne, ohne selbst die entsprechende Software auf dem Rechner zu haben. Dort gebe es auch eine Seite mit Antworten auf häufig gestellte Fragen. Einen Online-Unterricht gebe es aber nicht. Die Lehrer haben am Dienstag noch Arbeitsblätter ausgegeben. Weil sie die Entwicklung ahnten, haben sie bereits am Freitag mit allen Schülern den Online-Zugang geklärt.

Optimismus bei Bundtstift

Entspannt und optimistisch blickt die Leiterin des Bundtstift-Gymnasiums Strausberg auf die kommenden Wochen: "Wir sind mit der Stoffvermittlung sehr gut durchgekommen, hätten jetzt in den letzten zwei Wochen, die bei uns immer Intensiv-Fachtage heißen, die Abiprüfungen vorbereitet", berichtet Linda Krannich. Deshalb hätten Schulleitung, Lehrer und die 19 Schüler gemeinsam entschieden, die erste Abiturprüfung am 20. April zu schreiben, sofern es die Bedingungen zuließen. Bis dahin gibt es zur Prüfungsvorbereitung Aufgaben auf der schuleigenen Cloud, auf die die Schüler je nach Prüfungsfächern zugreifen können. Die Antworten schicken sie auf die dienstliche E-Mail-Adresse der Lehrer.

Kritisch sieht Linda Krannich die Tatsache, dass die Lehrer in der Liste der systemrelevanten Berufe nicht auftauchen: "Sie sollen keinen Urlaub machen, sondern den Fernunterricht organisieren. Dazu müssen sie Lehrmaterial und Aufgaben digitalisieren und verteilen." Die Lehrer am Bundtstift-Gymnasium hätten alle Kinder. Sie könne deren Betreuung nur organisieren, indem sie die Kollegen im Homeoffice arbeiten lasse.

Während die Abiturienten des Neuenhagener Einstein-Gymnasiums am Montag und Dienstag noch Klausuren geschrieben haben, sind die Rüdersdorfer Zwölftklässler ebenfalls über Cloud und E-Mail mit ihren Lehrern und der Schule vernetzt, sagt Schulleiterin Gabriele Schölzel auf Nachfrage: "Wir sind in der Arbeit auch schon sehr gut vo­rangeschritten. Jetzt geht es noch um Übung und Wiederholung." Ob die erste Prüfung am Heinitz-Gymnasium schon am 20. April geschrieben wird, wolle sie noch nicht festlegen. Abgesehen von allen Unwägbarkeiten, die die gegenwärtige Krise mit sich bringt, will sie erst in ein paar Wochen darüber entscheiden. Bis zum 19 April habe sie Zeit, dies dem Staatlichen Schulamt mitzuteilen. Die Schüler werden es jedenfalls zeitnah erfahren.