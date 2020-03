Geordnete Technologie: Wenn die Bagger am Wandlitzsee ruhen, nimmt das Sondenteam seine Arbeit auf. Die ausgebaggerte Erde wird auf Metallkörper untersucht. Bei verdächtigen Funden kommen die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes dazu. © Foto: Hans Still

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Corona-Krise hin oder her: Das Wandlitzer Strandbad könnte wenigstens theoretisch am 1. Mai wieder voll einsatzbereit sein. Diese Botschaft vermittelt am Dienstagvormittag der Wandlitzer Bürgermeister Oliver Bochert bei einem Pressetermin am Wandlitzsee.

Während Borchert die Lage analysiert, baggert der Fahrer des Schwimmbaggers "Waterking" im Hintergrund den kontaminierten Seeboden ab. "Der Schwimmbagger kommt gut voran, wir sind echt guter Hoffnung", kommentiert Borchert die Szene. Überhaupt sei es fast ein Wunder, "diesen Goldstaub" in Wandlitz zu haben. Nach dem Unfall des ersten Schwimmbaggers von gut einer Woche sei es innerhalb rekordverdächtiger Zeit gelungen, diesen Ersatz zu finden. "Dieser Bagger schafft mehr als sein Vorgänger", ergänzt André Vogel, Bereichsleiter beim Kampfmittelberäumungsdienst (KMBD). Auch er vertraut darauf, dass es spätestens im April den auf Munitionssuche spezialisierten Tauchern gelingen wird, das restliche, knapp 2000 Quadratmeter große Areal zu untersuchen, das der Bagger nicht beackert.

"Wir haben rund eintausend Quadratmeter Fläche abzubaggern. Wir beginnen bei 20 Zentimetern Wassertiefe und arbeiten uns bis zu 1,50 Metern Wassertiefe vor", beschreibt derweil Markus Koch das Geschehen. Er ist der so genannte Räumstellenleiter. Immerhin sei es gelungen, bereits 200 Kubikmeter Erde abzutragen. Insgesamt werde wohl ein 500 Kubikmeter umfassender Berg Seegrund zusammenkommen.

Metallsonden im Einsatz

Die Technologie funktioniert ohne großen Budenzauber. Während der Schwimmbagger das Material am Ufer abwirft, nimmt sich ein zweiter Bagger der Massen an und verteilt diese auf den Planen, die den Rasen großräumig bedecken. Sind beide Baggerfahrer bei einer Pause in Sicherheit, nähert sich das Sondenteam, um die Sandberge nach metallischen Gegenständen zu inspizieren. "Entdeckt wurden dann Angelhaken, Ketten, Rasierklingen, Hülsen, Münzen, Autoschlüssel - es war wirklich alles dabei", spricht Vogel über die identifizierten Funde.

Momentan sei die Funddichte allerdings nicht so hoch, doch das werde sich ändern, gibt sich Vogel zuversichtlich. Kommt der Schwimmbagger erst in die Nähe des Segelvereinsgeländes, erwartet der Landesbedienstete der Polizei eine deutlich stärkere Dichte. Wo die Funde aufbewahrt werden und was die aktuelle Kiste alles beinhaltet, das will Vogel allerdings nicht verraten. "Sie glauben gar nicht, wie solche Informationen neugierige Interessenten anziehen", behauptet der Bereichsleiter. Auch sei es schon vorgekommen, dass Kisten nachts aufgebrochen wurden, um an deren Inhalt zu kommen.

Rund 900.000 Euro kostet der Einsatz der Brandenburger Landesbehörde in Wandlitz. Dies sei ziemlich genau ein Zehntel des gesamten Jahresetats des KMBD. Die Gemeinde Wandlitz erwartet 200.000 Euro Kosten.