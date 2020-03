Peggy Lohse, Bernhard Schwiete

Beeskow/Storkow (MOZ) Ladengeschäfte, die nicht zur Grundversorgung notwendig sind, müssen am Mittwoch schließen. Das teilte die Landesregierung am Dienstag den Landkreisen mit. Viele Einzelhändler sind verunsichert.

Bastian Gierke vom Herrenausstatter Krumnow am Beeskower Marktplatz rechnete bereits damit. "Wir haben schon Kurzarbeitergeld beantragt", so Gierke. Dennoch würden Einnahmen verloren gehen. Ein bis zwei Monate könnten überbrückt werden, meint Gierke. Auch, weil in seinem Fall keine Mietbelastung bestehe. Für andere Geschäftsleute sei das schwieriger. Er hofft auf Unterstützung durch den Bund. Außerdem: "Wie geht’s weiter, wenn wir wieder öffnen können?" Für die Textilbranche erwartet er eine große Rabattschlacht im Sommer. "Denn die Lager müssen ausgeräumt werden für die Wintersachen", so Gierke. Lieferfirmen hätten Engpässe bei den Herbstkollektionen gemeldet.

Äußerst sorgenvoll blickt Manfred Tinius, Geschäftsführer des Euronics-Elektronikhandels am Storkower Marktplatz in die Zukunft. "Wenn ich bis Ostern schließen muss, fehlen mir 30 000 Euro", sagt er. Aktuell wisse er noch nicht, was mit seinem Reparaturservice passiere. Den dürfe er weiterführen – aber dafür müsse er sein Geschäft aufschließen. Gelassen sieht Angelika Romberg vom Blumenladen "Vier Jahreszeiten" die Lage. "Dann hätte ich mal Freizeit", sagt sie. "Ich bin alleine im Laden und arbeite sieben Tage die Woche."