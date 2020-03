Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für Diana Bursch bleibt alles wie bisher. Wie an jedem Tag wird sie heute um 9 Uhr ihr Schreibwarenfachgeschäft "Decora" in Neuzelle öffnen. Trotz der am Mittwochnachmittag erlassenen Rechtsverordnung des Landes, nach der zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte schließen müssen. Der Grund dafür? "Ich verkaufe in meinem Laden Zeitungen", erklärt Diana Bursch. Und der Verkauf von Tageszeitungen muss laut der Verordnung weitergehen – damit die Menschen sich informieren können. "Ich bin froh, dass ich meinen Laden nicht schließen muss", so die Händlerin, die in ihrem Geschäft auch diverse Dekorationsartikel und Handwerkskunst aus dem Erzgebirge anbietet.

Fein raus ist auch der Tabakwarenladen in der Lindenallee in Eisenhüttenstadt, da es auch hier Zeitungen zu kaufen gibt. Existenzängste hat dagegen Kerstin Schmolling, Inhaberin des "Blumenstübchens" in Müllrose. "Schon seit Tagen geht der Umsatz zurück", erzählt sie, "auch Bestellungen für Geburtstage und Beerdigungen werden storniert, weil die Leute zu Hause bleiben." Der Laden ist ihre Existenz. "Ich werde wohl das Gewerbe abmelden", sagt sie, "und ich hoffe, dass wir kleinen Händler Unterstützung bekommen."

Geschlossen bleiben muss ab heute das Buchhaus Jachning in Eisenhüttenstadt. Und Inhaberin Doreen Dehne ist deshalb sehr verärgert. "Ich verstehe diese Festlegung nicht", betont sie, "Bücher gehören zu den wichtigen Dingen, auch um sich zu bilden." Drei Buchhändlerinnen sind bei ihr angestellt, dazu eine Reinigungskraft. "Ich werde für alle Kurzarbeitergeld beantragen. Und ich hoffe, dass die Läden bald wieder geöffnet werden dürfen. Auch wenn das Ostergeschäft dann nicht mehr zu retten ist." Der Buchverkauf geht aber trotz Schließung weiter. Zum einen ist Doreen Dehne auch weiterhin telefonisch erreichbar. Zum anderen hat das Haus seinen Onlineshop. "Unter der Adresse www.buchhaus-jachning.de können die Leute in Ruhe aussuchen, auch Osterbücher. Die Auslieferung läuft ganz normal weiter."

Einen Onlineshop hat Jacqueline Geller, Inhaberin der "Boutique Jacqueline" in Eisenhüttenstadt, nicht. "Für uns hängt unsere berufliche Existenz davon ab, dass wir unser Geschäft offenhalten", erklärt sie. "Ich habe fünf Angestellte, die alle bezahlt werden wollen." Sie findet die Schließungsverfügung "ein wenig überzogen. In den Supermärkten haben die Menschen viel mehr und engeren Kontakt als hier in den kleinen Läden", argumentiert sie.

Die Aufträge der Änderungsschneiderei werden weiter bearbeitet, informiert Jacqueline Geller. "Und für unsere Kunden sind wir auch weiterhin telefonisch erreichbar. Ein Lieferservice ist auch möglich." Um Verständnis bitte sie dafür, dass für den Abiball gekaufte Kleider nicht zurückgenommen werden können. "Das geht leider nicht. Und solche Kleider kann man ja auch zu anderen Anlässen tragen."

Größere Gefahr im Supermarkt

"Die Ansteckungsgefahr ist in meinem kleinen Laden viel geringer als in einem Supermarkt", sagt auch Kerstin Jainz, Inhaberin des Spielwarengeschäftes in der Lindenallee in Eisenhüttenstadt. "Wir reinigen alles, desinfizieren alles und der nötige Abstand ist auf jeden Fall gewahrt." Mit einem geschlossenen Laden würde sie höchstens drei, vier Wochen durchhalten. "Bei mir kommt täglich Ware, die ich nach der Spielwarenmesse bestellt habe, die muss doch bezahlt werden", sagt sie. Für ihre Kunden sei sie auf jeden Fall telefonisch erreichbar.