Karin Baron

Breydin (Freie Autorin) In diesen Zeiten, in denen das Coronavirus alle in Atem hält, wurde in Breydin die notwendige Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister beziehungsweise zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin durchgeführt.

Zwei Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt: Petra Lietzau für die SPD und Michael Klein für die Wählergruppe BVB. Beide Gemeindevertreter stellten sich mit ihren Projekten und Aktivitäten vor, bevor abgestimmt wurde. Themen der beiden waren unter anderem der Mehrgenerationenspielplatz, der auf den Weg gebracht werden soll, sowie die Zukunft des Mehrgenerationenhauses.

Im Anschluss schritten die anwesenden neun Gemeindevertreter einzeln zur Wahlurne. Es waren zwei Wahlgänge notwendig. Sechs Stimmen hätte einer der beiden Kandidaten für die absolute Mehrheit in der ersten Runde gebraucht, doch die konnten weder Petra Lietzau noch Michael Klein auf sich vereinen. Im zweiten Wahlgang gab es eine einfache Mehrheit für Petra Lietzau.

Notwendig geworden war die Wahl, nachdem der im Mai 2019 gewählte ehrenamtliche Bürgermeister, Dietmar Schmidt, sein Mandat aus persönlichen Gründen im November überraschend niedergelegt hatte. Seine Aufgaben übernahm daraufhin Sandra Müller, der ein herzliches Dankeschön in der Sitzung am Montag zuteil wurde.

Nach der Wahl zur neuen Bürgermeisterin gratulierte Andre Nedlin, Amtsdirektor von Biesenthal-Barnim, Petra Lietzau mit einem bunten Blumenstrauß. Die glückliche Gewinnerin rief – gerade in diesen Zeiten – zur Zusammenarbeit auf.