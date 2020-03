Conradin Walenciak, Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Viel Zeit, um sich vorzubereiten, hatten die Fürstenwalder Einzelhändler nicht. Der "Shutdown", also die Schließung sämtlicher Geschäfte, die keine Gegenstände des täglichen Bedarfs verkaufen, wurde am Montagnachmittag von der Bundesregierung vorgeschlagen, am Dienstag auf Länderebene beschlossen, und wird seit heute umgesetzt. So mussten beispielsweise Blumen-, Kleidungs- und Schreibwarengeschäfte dicht machen.

Nicht alle sind damit einverstanden. "Jetzt passiert doch das, was eigentlich nicht passieren sollte: Alle rennen nur noch in die großen Läden, stehen dicht an dicht in den Warteschlangen", sagt Jaqueline Schubert, Inhaberin der Wäsche-Lilie in der Eisenbahnstraße. Sie habe gar nicht so viel Kundschaft, dass so ein Problem entstehen könnte. Christiane Reisewitz, Inhaberin der "Blumenwiese" nebenan, sieht das genauso. In ihrem Laden könnte sie nach jedem Kunden die Türklinke desinfizieren. "Man fühlt sich wie im falschen Film."

Wie es mit ihren Angestellten weitergeht, kann Schubert noch nicht sagen. "Ich habe Kurzarbeitergeld beantragt." Ebenso ungewiss sei, was mit angenommenen Aufträgen geschehe. "Planung ist nicht möglich." Von einem Kundenrückgang in den zurückliegenden Tagen berichten beide Inhaberinnen. "Es finden ja keine Feste mehr statt", so Reisewitz. "Da braucht auch niemand mehr Blumen." Auch Doreen Tripolt aus der Fürstenwalder McPaper-Filiale berichtet von einem dramatischen Umsatzrückgang. Sie hält die Ladenschließungen aber für sinnvoll. "Wir wollen das Virus ja loswerden. Dafür müssen wir uns eben einschränken."

Ein Leben nach Corona

Ähnlich äußert sich Stefanie Mittenzwei, stellvertretende Leiterin der Moses-Filiale in der Fürstengalerie. "Wenn wir das Virus stoppen wollen, müssen wir da durch." Der Umsatz war zuletzt ohnehin rückläufig. Für die Mitarbeiter werde nun Kurzarbeitergeld beantragt, zunächst sind sie aber erst einmal freigestellt. Was sie nun selbst mit ihrer Zeit anfange, weiß Mittenzwei: "Ich habe einen achtjährigen Sohn zu Hause, weil die Schulen zu sind. Ich betreue ihn also." Darüber hinaus werden auch im Geschäft in der Fürstengalerie noch Arbeitsstunden anfallen. "Es soll ja ein Leben nach Corona geben. Von heute auf morgen die Schotten dicht zu machen und die Büroarbeit liegen zu lassen, geht deshalb nicht."

Apropos Fürstengalerie: Diese bleibt weiterhin geöffnet, auch wenn die Geschäfte darin geschlossen haben. "Der Bäcker muss ja ohnehin zugänglich sein", sagt Kathrin Kelling, Assistentin der Geschäftsführung der Wowi Fürstenwalde. "Wir würden das Center nur dann schließen, wenn dazu eine offizielle Anordnung der Landesregierung kommt."

Von der Schließung betroffen ist auch die Wohnweltmöbel Vertriebsgesellschaft mbH. "Wir haben noch Ware auszuliefern", sagt Geschäftsführer Heinrich Hajen. 28 Mitarbeiter beschäftigt er an seinen Standorten in Fürstenwalde und Müllrose. Ob er sie ab heute in Kurzarbeit schicken muss, wusste er gegen Mittag noch nicht. "Wir warten, was die Landesregierung beschließt."

Diese Antwort gab auch Fürstenwaldes Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. "Es gibt noch keinen Runderlass, aber das Ordnungsamt macht sich fit, um die Dinge durch- und umzusetzen." So müsse etwa kontrolliert werden, dass Gaststätten nur von 6 bis 18 Uhr geöffnet sind und den geforderten Mindestabstand zwischen den Tischen einhalten.

Damit die Menschen nicht dicht an dich stehen, müssen geöffnete Läden darauf achten, dass sich keine Warteschlangen bilden. Doch das ist nicht immer leicht. In der Fürstenwalder Postfiliale in der Eisenbahnstraße drängten sich am Montag, gegen 10 Uhr, rund 20 Menschen. Dass das nun regelmäßig vorkomme, befürchte man bei der Post aber nicht, sagt Pressesprecher Hans-Christian Mennenga. In Einzelfällen könne das zwar passieren, "wir beobachten die Situation aber genau, um mögliche Auswirkungen zu mildern". Was die schnelle Abfertigung der Kunden angehe, sehe man sich grundsätzlich gut aufgestellt.