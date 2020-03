Annette Herold

Erkner (MOZ) Eigentlich könnte Hagen Richter gerade richtig gute Geschäfte machen. Die Frühlingssonne zeigt sich, viele Frauen haben Lust auf neue Mode – doch seit vergangener Woche bleiben viele Kunden in seiner Boutique R&Rmoden im Müggelpark Gosen aus. Um die 30 Prozent sei der Umsatz eingebrochen, berichtet der Geschäftsmann. Und weiß schon, dass er vorerst keinen Cent mehr einnehmen wird, solange zum Schutz vor der weiteren Ausbreitung des Coronavirus’ die Allgemeinverfügung des Landes Brandenburg gilt, dass Geschäfte wie seines nicht mehr öffnen dürfen.

Lieber nur eine Beschränkung

Der Händler hält Maßnahmen zum Seuchenschutz für dringend notwendig. Ob sie im Falle kleiner Geschäfte wie dem seinen unabdingbar ist, bezweifelt er aber doch. "Wir haben selten mehr als zwei, drei Kunden im selben Moment", erzählt er. "Das hätte man auch mit einer Einlassbeschränkung regeln können, wie es bei den Supermärkten sein soll. Aber wir müssen es jetzt nehmen, wie es ist." Sorgen bereitet dem Boutique-Inhaber, dessen Geschäft mit 25 Jahren genau so lange besteht wie der Müggelpark, dass seine Kosten weiterlaufen: Die Altersvorsorge muss bezahlt werden, die Krankenversicherung, die Miete... Was letzteren Posten betrifft, hebt er die Fairness seines Vermieters hervor. Die Zeit, bis er wieder öffnen kann, will Richter für Büroarbeiten und eine Umgestaltung seines Geschäftes nutzen. Er hofft auf baldige Hilfe für von der Corona-Krise betroffene Unternehmen, wie sie die Bundesregierung angekündigte.

Gegenüber bei Real schieben sich derweil die Kunden durch die Gänge. Es seien dieser Tage mehr als vor Ostern oder Weihnachten, berichtet eine Verkäuferin, bevor sie sich sofort wieder der Arbeit zuwendet. Der Markt bleibt anders als viele andere Geschäfte im Center geöffnet.

Weil sie das weiß, hat Dorothea Kurzweg aus Müggelheim auch nur gekauft, was gerade fehlt. Milch zum Beispiel. Sie werde jetzt auf keinen Fall zu hamstern beginnen, sagt die Rentnerin bestimmt. "Zur Not kann ich mich auch mal einschränken. Soweit ich weiß, ist von allem genug da, auch Milch. Ohne die schmeckt mir mein Kaffee nicht. Sollte es keine Milch geben, trinke ich statt Kaffee eben Tee."

Auf das Nötigste hat auch Vera Heuschkel ihren Einkauf im Erkneraner Citycenter beschränkt. Die 80-Jährige kennt viele ihres Alters, die jetzt Angst haben. "Ich nicht", sagt sie. "Mit Angst schwäche ich mein Immunsystem und öffne Viren Tür und Tor." Unvorsichtig sei sie aber nicht, sie halte Abstand und wasche sich viel die Hände. Bei Kaufland hat gerade eine Frau um die 30 ihren Großeinkauf erledigt. Reis und Nudeln, Knäckebrot, Dauerwurst und Konserven liegen in ihrem Wagen. Ihren Namen möchte die Frau nicht nennen, aber sie erzählt, dass sie lange nur das Nötige gekauft hat, durch Hamsterei anderer aber inzwischen verunsichert sei. Sie habe zwei Kinder, die versorgt sein wollten.

Weitere Tafel-Touren

Bei der von der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) betriebenen Lebensmittel-Tafel spürt man, dass mehr Lebensmittel gekauft werden, wie Vorstand Siegfried Unger berichtet. "Die Märkte geben weniger ab." Durch weitere Touren zu Supermärkten könne das Angebot für die Tafel-Kunden in Oder-Spree aber weitgehend aufrecht erhalten werden. Frischeprodukte fehlten, berichtet Unger – und ehrenamtliche Helfer. Der Grund: Viele Ältere unterstützen die Tafel, die jetzt zum Schutz der eigenen Gesundheit zu Hause bleiben. Zugleich gehe es um den Schutz von anderen Tafel-Mitarbeitern und den der Kunden, sagt Unger. Aus diesem Grunde sind auch Möbel- und Kleiderkammer der Gefas derzeit geschlossen.