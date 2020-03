Hans Still

Wandlitz (MOZ) Mit einem Flyer für alle Wandlitzer Haushalte reagiert die Gemeindeverwaltung auf die Corona-Krise.

Am Donnerstag und am Freitag sollen die Flyer durch Mitarbeiter der Verwaltung in alle Briefkästen verteilt werden, um den Bürgern wichtige Informationen direkt in die Hand zu geben. Dazu zählt nicht nur die neue Bürger-Hotline unter der Telefonnummer 033397 360-115 (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr) oder der E-Mail-Adresse buergertelefon@wandlitz.de. Ziel ist es auch, die Hilfsangebote in der Gemeinde zu bündeln und zu koordinieren. Das Gebot der Stunde sei es, das Ansteckungsrisiko für die am ehesten betroffenen Mitbürger zu minimieren, Hilfestellung im Alltag anzubieten und die Verbreitung des Virus gering zu halten, so Bürgermeister Oliver Borchert.