Petershagen-Eggersdorf (Freie Autorin) Keine Buchmesse in Leipzig und keine Premiere aus dem Primär-Verlag von Mario Worm? Das gibt es trotz widriger Coronavirus-Umstände nicht. Gut zwei Dutzend treue Leser des Eggersdorfer Krimiautors wollten das nach der Absage aus Leipzig nicht hinnehmen. Und so traf es sich gut, dass Mario Worm sie alle ins Hotel Seeschloss einlud und die Premiere des dritten Teils von "Der Junge aus der Vorstadt – Vollmond" doch noch stattfinden konnte.

Eveline Kochan sprang als Vorleserin ein und gab einen kurzen Einblick in den Inhalt: In den letzten Monaten der DDR wurde ein Fünfzehnjähriger wegen Vergewaltigung und Mord an einem sechsjährigen Mädchen verurteilt und verbrachte fast 31 Jahre in der Psychiatrie. Ein neues Gutachten bringt ihm die Freiheit. In einem Betreuungsheim – dem Haus Bötzsee – beginnt sein neues Leben in Eggersdorf. Nach anfänglichem Misstrauen gewöhnt man sich im Doppeldorf langsam an die kauzige Art des Einzelgängers. Als jedoch eines Tages die verstümmelte Leiche eines zuvor vermissten Kindes am Mühlenfließ gefunden wird, richten sich nicht nur die Augen der Behörden auf den ehemaligen Insassen.

So spielt Teil III wieder an bekannten Orten in Eggersdorf und Strausberg. Zu den Protagonisten gehören nicht nur der schon aus den vorherigen Teilen bekannte Anwalt Falk oder der Kriminalkommissar Link, sondern dieses Mal haben auch Bürgermeister Marco Rutter und Gemeindevertreter Andreas Lüders Rollen bekommen. Dabei geht es unter anderem um die Nutzung des Hauses am Bötzsee. Dort will – im Buch – die Berliner Gerichtsbarkeit eine Einrichtung für Straftäter mit Freigang etablieren. "Im echten Leben will ich bis zum Jahresende aber ebenfalls eine Lösung für Haus und Grundstück gefunden haben", verrät nach der Lesung der Bürgermeister. Auch seine Autogramme waren in Mario Worms neuem Buch gefragt.

Beschriebene Kulturszene

Aber noch eine zweite Buchpremiere, allerdings per Videobotschaft, gab es im Seeschloss. Vorgestellt wurde das ebenfalls im Primär-Verlag erschienene Buch "Dita und die 70er" von Christiane Kriebel. Mit viel Engagement lässt die Autorin autobiografisch die Kulturszene der DDR, die Stasi oder auch den ganz allgemeinen "Wahnsinn" dieses Jahrzehnts wieder auferstehen. Ein Roman, so scheint es, der bei den Älteren Erinnerungen hervorrufen und den Jüngeren zum Verständnis dienen könnte.

Mario Worm: "Der Junge aus der Vorstadt III – Vollmond", ISBN 978-3-9484-14-06-1, 12,99 Euro,

Christiane Kriebel: "Dita und die 70er", ISBN 978-3-9494-02-3, 14,99 Euro