Frankfurt (Oder) (MOZ) Ab dem heutigen Mittwoch bietet die Stadt zunächst werktäglich von 14–18 Uhr eine Spezialsprechstunde Covid-19 an. Die Räume befinden sich am Karl-Ritter-Platz – dort, wo von Ende 2016 bis Anfang 2018 während der Flüchtlingskrise vor allem allein reisende Frauen mit ihren Kindern untergebracht waren.

Die Räume sind durch aufgebaute Begrenzungen ausschließlich zu Fuß von der Schulstraße aus zu erreichen. In der Praxis sichert medizinisches Fachpersonal der kassenärztlichen Vereinigung und der niedergelassenen Ärzte die Beratung, Diagnostik und Betreuung von Verdachtsfällen.

Zutritt erhalten diejenigen, die eine Überweisung ihres Hausarztes vorweisen oder von dort per Fax schriftlich zur Sprechstunde angemeldet worden sind. Der telefonische Kontakt zur Hausarztpraxis als erster Schritt bleibe also notwendig, teilt die Stadt mit. Erst nach Feststellung von entsprechenden Symptomen und weiteren Indizien für eine Covid-19-Erkrankung leiten die Hausärzte betroffene Personen an die Spezialsprechstunde weiter.

"Die Schaffung dieser Einrichtung auf Initiative der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) erfüllt neben der Bündelung von Kompetenz auch die Funktion der Entlastung von niedergelassener Ärzteschaft und Klinikum", erläutert die Stadt. Es ist die erste Corona-Abklärungsstelle dieser Art in Brandenburg.

Bis Dienstag war ein Fall einer mit dem Coronavirus infizierten Einwohnerin der Stadt bekannt. Hinzu kommen vier erkrankte Beschäftigte des Klinikums und ein Schüler des Gauß-Gymnasiums, die in benachbarten Landkreisen wohnen.