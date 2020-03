Thomas Berger

Altlandsberg (Freier Autor) Erst unlängst hatte Geschäftsführer Stephen Ruebsam voller Stolz die umfangreiche Palette an Veranstaltungen bis Jahresende präsentiert.

Zumindest stellenweise gibt es durch die Corona-Krise nun komplette Absagen. Das 16. Sattelfest am 26. April fällt ebenso aus wie der Altlandsberger Frischemarkt einen Tag zuvor und insgesamt am gleichen Wochenende die große Eröffnung der Brandenburger Ausflugs-Frischesaison. Gleichermaßen eine Absage gilt für Kunsthandwerk zu Ostern im Gutshaus.

Zumindest für Konzerte und andere Veranstaltungen kleiner und mittlerer Größenordnung ist es ihm aber gelungen, neue Termine weiter hinten im Jahr zu finden. "Schon gebuchte Tickets behalten ihre Gültigkeit", teilt er mit. Mit Verschiebung statt Ausfall ist beiden Seiten gedient, also nicht nur dem Schlossgut als Veranstalter, sondern auch den in der Regel freiberuflichen und schon durch andere Absagen gebeutelten Kulturschaffenden.

Neue Daten ab Mitte Juni

Wer bei Clover am 20. März vorbeikommen wollte, kann sich ersatzweise nun den 28. November eintragen, das Konzert mit der Eggersdorfer Mittelalter-Band Pipentid rückt vom 21. März auf den 26. September. Für den Rilke-Nachmittag mit Barbara Schnitzler (29. März) hat Ruebsam mit dem 30. August einen genügend sicheren Ausweichtermin gefunden. Das Barockkonzert mit Musica Colorata rückt vom 3. April auf den 20. Juni, und Kino in der Schlosskirche mit dem Film "Und der Zukunft zugewandt" (28. März) soll nun am 15. August stattfinden. Die Schokoladenwerkstatt für Kinder verschiebt sich auf den Tag der Regionen (21. Oktober). Ab Mittwoch ist das Schlossgut insgesamt im Notbetrieb, auch Stadtinformation und Shop sind geschlossen.

Kontakt bei Fragen: info@schlossgut-altlandsberg.de, Tel. 033438 151150, dazu eine aktuelle Übersicht auf www.schlossgut-altlandsberg.de