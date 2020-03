Blutspenden in Eberswalde

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) "Die Versorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten ist derzeit noch auf niedrigstem Niveau gesichert. Aufgrund der Infektionsdynamik rund um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (...) kann sich dies jedoch schnell grundlegend ändern", sagt Professor Dr. Torsten Tonn, medizinischer Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost. Sollten in den nächsten Tagen nicht genügend Blutspenden eingehen, wäre die Patientenversorgung eben nicht mehr lückenlos garantiert. Das DRK appelliert deshalb dringend an alle gesunden Menschen ab 18 Jahren, die regulären Spendetermine wahrzunehmen. Mit Blick auf die Pandemie habe das DRK die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Dazu gehören etwa Temperaturmessung am Eingang, Reiseanamnese sowie Handdesinfektion. Gleichzeitig betont Tonn: "Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass das Virus durch eine Blutspende übertragen werden kann." Spender werden gebeten, sich im Internet über die Termine zu informieren.

Info: Spende am 25. März ab 14 Uhr am Kino Eberswalde