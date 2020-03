Die Ungewissheit nagt an ihr: Karina Feldmann, Inhaberin des "Mauerblümchen" in Bernau, weiß nicht, in welche Kategorie Floristikgeschäfte gehören. © Foto: Jannes Schulze

Jannes Schulze, Andrea Linne

Bernau (MOZ) Flexible Lösungen, aber auch viele Ängste beschäftigen in diesen Tagen die Unternehmen im Barnim. Viele wissen aktuell nicht, wie es weitergeht – auch im Bernauer Einzelhandel.

Bereits ab heute müssen Geschäfte schließen, wenn sie nicht von den neuen Regelungen ausgenommen sind. Weiterhin öffnen dürfen unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Friseursalons und Tankstellen. Die lokalen Einzelhändler sorgen sich um die Zukunft, denn vieles ist unsicher. Wie lange werden die Einschränkungen andauern? Auf welche Hilfen können sich kleine und mittlere Unternehmen stützen?

Im Bernauer "Mauerblümchen" ist sich Inhaberin Karina Feldmann noch nicht sicher, ob sie ihren Blumenladen schließen sollte. Dienstleistungen und Gartenbaubedarfsmärkte sind von den neuen Maßnahmen nicht betroffen. "Ich frage mich, in welche Kategorie Floristikgeschäfte fallen", sagt die 46-Jährige. Sie hat noch einige offene Bestellungen, die sie an ihre Kunden ausgeben muss. Das eigentliche Problem liege jedoch woanders: "Aufgrund der geringen Nachfrage und wegen Lieferproblemen schließt der Großmarkt vorübergehend. Ich erhalte also keine neue Ware, die ich verarbeiten könnte", erzählt sie. Für ihre zwei Mitarbeiterinnen möchte sie Kurzarbeitergeld beantragen. Der Prozess sei jedoch viel zu lang und kompliziert. "Zwei bis vier Wochen schaffen wir. Unser Problem ist, dass wir nicht wissen, wie lange wir keine Einkünfte haben werden", erzählt die Bernauerin. "Diese Ungewissheit nagt an uns allen. Ich trage auch die Verantwortung für meine Mitarbeiterinnen."

In der Buchhandlung "Schatzinsel" wird der Verkauf bis auf Weiteres fortgesetzt. "Wir haben uns von der Bundeskanzlerin nicht angesprochen gefühlt", erzählt Inhaberin Sylvia Pyrlik. Das Geschäft verkaufe auch Zeitungen. Dazu kommen tägliche Bestellungen. "Wir sind kein reiner Einzelhändler", erklärt die 50-Jährige. "Von der Stadt oder vom Landkreis kam bisher nichts. Ich vermisse einen Punkteplan, an dem wir uns orientieren können. Bis wir verbindliche Anweisungen erhalten, werden wir unsere Arbeit fortführen", zeigt sich die Buchhändlerin entschlossen. Sie weist auf die wirtschaftlichen Folgen einer möglichen Schließung hin: "Die Kosten laufen weiter. Ich bin jedoch sicher, dass die Politik pausenlos an neuen Lösungen arbeitet. Ich hoffe aber auf kurzfristige Hilfen, die jedoch natürlich durchsetzbar sein sollen. Solche Unterstützungen müssen aber für alle Unternehmen, auch kleinere, gelten."

Auch Sylvia Pyrlik wird Kurzarbeit für ihre beiden Mitarbeiter beantragen, um ihr Unternehmen wirtschaftlich zu sichern. Der Kauf über das Internet samt Lieferung ist weiterhin möglich. "Trotz allem ist es wichtig, positiv zu bleiben. Wir machen das Beste aus der Situation", sagt sie.

"Lederwaren Radtke" ist ebenfalls geschlossen. Inhaberin Gabriele Gesche (56) hat für ihre acht Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt. "Wir wissen gar nicht, wie es weitergeht. Mit jedem Tag, den wir schließen, wird es schwieriger. Ich hoffe auf die versprochene Unterstützung vom Staat und dass wir nicht durch das Raster fallen", sagt die Inhaberin des Geschäfts in der Berliner Straße.

Rüdiger Thunemann von der kreiseigenen Wirtschaftsentwicklungs- und Tourismusgesellschaft (Wito) berichtet, dass es aktuell vor allem Anfragen zur Rechtslage gibt. "Wir sind vorbereitet darauf, dass Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten, bei uns Rat und Hilfe finden. Wir haben zwar keinen Fonds zur Unterstützung, können aber dennoch helfen", gibt sich der Geschäftsführer optimistisch.

Kreis bildet Koordinierungsstab

Vor allem Gaststätten und Tourismusbetriebe wüssten noch nicht, wie es weitergeht. "Die Saison beginnt zu Ostern, dann werden wir wissen, wie groß die Betroffenheit ist." Der Barnim sei keine Reiseregion, stellt der Wito-Chef fest. Besucher dürften weitestgehend wegbleiben, vermutet er. Für die Barnimer Unternehmen hat der Landkreis inzwischen einen Koordinierungsstab Wirtschaft gebildet. Als erster Anlaufpunkt für Fragen aller Art steht die Wito zur Verfügung. Sie hält engen Kontakt zu den Gremien auf Landesebene, so der Wirtschaftsförderung Brandenburg WFBB, der Investitionsbank ILB, der Bürgschaftsbank, der TMB Tourismusförderung sowie der Taskforce im Ministerium für Wirtschaft und Energie.

"Alle Anfragen werden bei uns natürlich streng vertraulich behandelt", versichert Wito-Geschäftsführer Rüdiger Thunemann. Auf der Internetseite wirtschaft-barnim.de informiert die Gesellschaft täglich aktuell über die vorhandenen Hilfsmaßnahmen von Bund, Land und Landkreis. Dort sind auch die Kontakte zur Arbeitsagentur und die Wege zu Finanzierungsmöglichkeiten über die Förderbank KfW aufgezeigt.