Ingmar Höfgen

Falkensee Ein Horrorunfall mit zwei Toten, der am 14. Januar 2018 Falkensee aufschreckte, hat wohl sein juristisches Ende gefunden. Das Landgericht Potsdam verurteilte den Fahrer des Autos am Dienstag wegen fahrlässiger Tötung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und einem Monat und blieb um zwei Monate unter dem Urteil der ersten Instanz. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht, Eli B. kann dagegen Revision einlegen.

Der Potsdamer Richter Stephan Mracsek sah beim Angeklagten ein "erhebliches Maß an Schuld" und sprach von einer "nachdrücklichen Strafe". Was war passiert? B. hatte an jenem Tag einige Biere getrunken. Er wollte gerade am Asylbewerberheim ein Auto mit polnischem Kennzeichen parken, da winkten ihn drei Besucher des Heimes zu sich. Eine Verständigung zwischen dem Tschetschenen und den Iranern, die er nicht kannte, sei nicht möglich gewesen, sagte B. am Dienstag, Worte wie "Bahnhof" habe er aber verstanden.

B. fuhr die drei schließlich, es ging schnell durch den Kreisverkehr auf der Spandauer Straße. Schon da brach das Heck etwas aus, B. geriet in den Gegenverkehr, das Auto schlenkerte, er versuchte gegenzulenken. Dann drehte sich der Honda Civic und knallte gegen einen Baum. Die beiden Männer auf der Rückbank starben – einer an mehrfachen Kochenbrüchen und Organversagen, der andere an einem Schädelbruch plus Hirngewebszerreißen. Der Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. B. fuhr mit 66 Kilometern pro Stunde (km/h) auf der 50er-Strecke, beim Aufprall ermittelten Sachverständige immer noch 54 km/h. Auch B. lag einige Tage auf der Intensivstation. 1,32 Promille Alkohol hatte er bei seiner Fahrt im Blut. Und eigentlich durfte er gar nicht unterwegs sein – er hatte nur einen russischen Führerschein, den er nach sechs Monaten in Deutschland nicht mehr nutzen durfte.

Das alles hatte das Amtsgericht Nauen schon im Dezember 2019 ermittelt, B. war damals schon geständig. Mit der Berufung in Potsdam versuchte sein Anwalt, die Strafe auf ein Maß zu drücken, bei dem eine Bewährung möglich ist – also auf zwei Jahre oder darunter. Damit hatte er letztlich keinen Erfolg. Dabei half auch nicht, dass inzwischen B. siebentes Kind zur Welt gekommen ist und er seiner Frau bei ihrer Arbeit im Heim hilft.

Denn die Todesfahrt war nicht die einzige Tat, über die erst in Nauen und nun in Potsdam verhandelt wurde. Vier Monate vorher, im September 2017, hatte B. schon unter erheblichem Alkoholeinfluss ein Verkehrsschild am Kreisverkehr umgefahren, war weitergefahren und hatte über die Gegenfahrbahn und einen Radweg schließlich noch den Weg ins Übergangswohnheim gefunden. Damals steuerte er einen Opel Astra mit HVL-Kennzeichen.

Für Richter Mracsek war es "kaum nachvollziehbar", dass dies nicht Warnung genug für B. war. Er wusste um die Auswirkungen, seine drei Mitfahrer hätten aber nicht mitbekommen, wie betrunken er war. Ob einer der Mitfahrer ihn bei der Fahrt angestoßen hatte, spielte für das Gericht keine Rolle – ohne Alkohol hätte man das in den Griff bekommen. Mracsek sagte aus seiner Erfahrung, dass bei Menschen, die immer wieder zu schnell fahren, irgendwann ein Unfall tödlich endet. Bei Fahren unter Alkohol kommen erst Sachen, später manchmal auch Menschen zu Schaden. "Das Urteil wird für ihn und die Familie erhebliche Folgen haben", sagte Mracsek. Derzeit versucht B. am Verwaltungsgericht Potsdam, als Asylbewerber anerkannt zu werden.

Dass die Potsdamer Richter nun zwei Monate weniger Haft vergaben als ihre Nauener Kollegen, hatte vor allem komplizierte rechtliche Gründe. B., seit 2016 in Deutschland, war schon 2017 wegen Beleidigung, Körperverletzung und 2019 wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu zwei Geldstrafen verurteilt worden. Diese hatte B. voll bezahlt; hätte man allerdings alle Taten in einem Verfahren verhandelt, wären sie nicht mit 100 Prozent ins Gewicht gefallen, weil die einzelnen Strafen nicht addiert werden. Diesen "Bonus" erhielt er nun nachträglich, weil er die Strafen schon bezahlt hatte. In B.s russischen Führerschein wird jetzt ein ebenfalls verhängter Fahrerlaubnis-Entzug eingetragen sowie eine Sperrzeit von zwei Jahren.