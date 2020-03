Jens Sell

Strausberg (MOZ) Nach der Absage der öffentlichen Präsentation des Gutachtens zum Straussee-Wasserstand am Montag hat Bürgermeisterin Elke Stadeler am Montagabend in der Sitzung des Hauptausschusses das Vorgehen präzisiert.

Demnach werde der Termin 26. März eingehalten, aber ohne Teilnahme der Bürger durchgeführt: "Wenn wir bis dahin die technischen Möglichkeiten haben, werden wir die Präsentation live im Internet streamen." Sie dringe auch deshalb auf die Termintreue, als ja nicht nur die Kommunalpolitiker und Bürger auf die Ergebnisse warten, sondern auch das Landesamt für Umwelt, das zu dieser Vorstellung eingeladen war: "Bekanntlich hat es die Entscheidung über den Antrag des Wasserverbandes Strausberg–Erkner auf eine Genehmigung zur Erhöhung der Fördermenge noch nicht getroffen", sagte Elke Stadeler. Diese Entscheidung werde maßgeblich davon abhängen, inwieweit die Förderung des Wasserwerkes Spitzmühle Einfluss auf den Stand des Wassers im Straussee habe. Erste Berechnungen hätten einen messbaren Zusammenhang ergeben.

Auf Nachfrage lehnte die Bürgermeisterin die ausnahmsweise Teilnahme von Stadtverordneten oder Vertretern der Bürgerinitiative zum Erhalt des Straussees ab: "Es wird eine Geisterveranstaltung. Sonst haben wir ruck, zuck 50 Leute im Saal sitzen, und das dürfen wir gar nicht. Wir wollen ja auch nicht die Gesundheit der Mitmenschen gefährden."