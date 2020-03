Simone Weber

Milow Vor sechs Wochen trat die junge Wissenschaftlerin Sophia Dehn ihre bis Ende 2024 dauernde Projektstelle im Naturpark Westhavelland an. Zum Thema "Artenschutz durch umweltverträgliche Beleuchtung im Westhavelland" untersucht die Hohennauenerin im parallel bestehenden Sternenpark Westhavelland den Zusammenhang zwischen Straßenbeleuchtung und Artenvielfalt von Insekten.

"Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Untersuchung der Artenvielfalt dämmerungs- und nachtaktiver Insekten wie Falter, Käfer, Hautflügler, aber auch Mücken", erzählt Sophia Dehn. "Insekten werden durch blaues Licht stärker angezogen als von Licht mit stärkerem Rot-Anteil. Insekten, die durch Straßenbeleuchtung angezogen werden, flattern unentwegt um die Laternen und sterben. Damit nimmt die Anzahl und auch die Artenvielfalt von Insekten ab."

In den nächsten zwei Jahren wird Sophia Dehn an Straßenlaternen in Gülpe mittels Insektenfallen die Artenvielfalt ermitteln. "An der TU Berlin werden neue Leuchtmittel für Straßenbeleuchtung entwickelt, die Insekten freundlicher sein sollen", so die Projektkoordinatorin weiter. "Nach den ersten zwei Jahren werden diese im Untersuchungsgebiet eingesetzt und zwei Jahre lang die Insektenwelt mittels Fallen an den Laternen erneut untersucht und die Ergebnisse mit denen der ersten zwei Jahre verglichen."

Das Projekt im Sternenpark ist eines von vier wissenschaftlicher Projekte zur biologischen Artenvielfalt bundesweit. Träger der Arbeit ist das Bundesamt für Naturschutz, wissenschaftlich begleitet durch das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin. Kooperationspartner ist der Naturschutzbund Deutschland (NABU). Weitere Projekte laufen in Neuglobsow (Oberhavel), im hessischen Fulda sowie in Karow am See in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Hohennauenerin Sophia Dehn absolvierte nach dem Abitur in Potsdam zunächst eine Ausbildung zur veterinärmedizinischen Fachangestellten. Die Tierarzthelferin bildete sich in der Wildtierauffangstation der Landeshauptstadt auf dem Gebiet Haus- und Wildtiere weiter. Im Jahr 2015 startete sie ein Studium für Landschaftsnutzung und Naturschutz in Eberswalde. Nach erfolgreichem Abschluss trat die Bachelor of Science im Sternenpark nun ihre erste berufliche Stelle an.

"Ich bin sehr heimatverbunden. Hier leben meine Familie und Freunde, und ich wollte immer gern in meine Heimat zurück gehen. So bin ich glücklich, dass ich mich für diese Projektstelle erfolgreich bewerben konnte", sagt die 27-Jährige. "Und das Projekt stellt interessante Aufgaben, die mich reizen."

Zur Tätigkeit gehört die Beteiligung der Öffentlichkeit. Dazu werden auch Workshops und Infoveranstaltungen organisiert. Zudem berät die Projektkoordinatorin Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen zum Thema Insekten freundlicherer Außenbeleuchtung. Zusätzlich unterstützt Sophia Dehn die Arbeit der Mitarbeiter im NaturparkZentrum in Milow.

Für Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen gibt es weitere Informationen und Beratung online auf www.tatort-straßenbeleuchung.de, per E-Mail an aube@nabu-westhavelland.de sowie telefonisch unter 0152/37807308.