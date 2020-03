Manuela Bohm

Falkensee (MOZ) Gottesdienste in den den jeweiligen Versammlungsräumen der religiösen Stätten sind nunmehr verboten. Die Neuapostolische Kirche in Falkensee begegnet dieser Sachlage recht unkompliziert und modern. Sie bietet ihren Gemeindemitgliedern und allen Interessierten die Möglichkeit an, am 22. März und am 29. März per Telefon sowie im Internet per Live-Stream eine Gottesdienstübertragung zu erleben.

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, die Übertragung startet ab 9.45 Uhr. Die Einwahl erfolgt mittels der Rufnummer 03322/5079466. Nach Aufforderung ist die Option "Telefonkonferenz" mit Ziffer 2 auszuwählen. Die benötigte PIN lautet 7896. Für die Übertragung fallen lediglich die üblichen Telefonkosten für eine Festnetznummer an.

Zudem gibt es die Möglichkeit, die Gottesdienste via Live-Stream frei im Internet zu erleben. Nähere Informationen hierzu gibt es unter: falkensee.nak-bbrb.de.