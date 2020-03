Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Es war so ziemlich der letzte Drücker. Zum einen will der derzeitige Verbandsvorsteher Henner Haferkorn Ende des Monats in den Ruhestand gehen, zum anderen hätten die neuesten Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Versammlungen wie diese wohl unmöglich gemacht.

Auf jeden Fall hatten sich die Organisatoren der Verbandsversammlung auf die derzeitige Situation eingestellt. Die Tische der Mitgliedsvertreter waren auseinander gerückt, um mehr Abstand zu wahren, und sogar Mundschutz lag für den Fall der Fälle bereit. Im Publikumsbereich war jeder zweite Sitz präventiv gesperrt. Sonderlich groß war das Interesse der Bürger diesmal aber nicht, obwohl man nach Kritik an zu wenig Publikumsplätzen im Verbandssitz in Strausberg diesmal ins Kulturhaus Rüdersdorf eingeladen hatte. Nur etwa eine Hand voll Gäste verfolgte das Geschehen.

Wechselnde Sitzungsorte

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Erkners Bürgermeister Henryk Pilz, kündigte indes an, dass die Sitzungen nach Absprachen im Vorstand in Zukunft weiterhin an wechselnden Standorten stattfinden sollen, wenn es von den Städten und Gemeinden gewünscht werde. So könnten die Vertreter der Mitglieder die anderen Kommunen besser kennen lernen, denn die jeweiligen Gastgeber können diese kurz vorstellen, wie es diesmal Rüdersdorfs Bürgermeisterin Sabine Löser vornahm. Überdies sollten Bürgern kürzere Wege ermöglicht werden, wenn es um bestimmte Probleme gehe, sagte Pilz.

Nach umfangreichen Informationen von Verbandsvorsteher Henner Haferkorn insbesondere zur Ver- und Entsorgung für die geplante Tesla-Autofabrik in Grünheide (siehe Seite 8) sowie wenigen Bürgerfragen zu dem Thema stand die Wahl des neuen Verbandsvorstehers auf der Tagesordnung. Wie Pilz erläuterte, sei das Auswahlverfahren für die Nachfolge des Ende des Monats ausscheidenden Amtsinhabers an eine Fachfirma abgegeben worden. Von insgesamt fünf Bewerbern hätten vier vorgegebene Kriterien nicht oder nur teilweise erfüllt. Nach Anhörung der Kandidaten im Februar schlage der Vorstand den einzig im Rennen verbliebenen André Bähler vor, der als Technischer Leiter die "erfolgreiche Entwicklung des WSE begleitet hat und selbst eingebunden war".

Bähler erhielt vor der Abstimmung noch Gelegenheit, seine Ziele und "Visionen" vorzustellen. Oberste Priorität habe es, die bedarfsgerechte Ver- und umweltgerechte Entsorgung mit einer Infrastruktur zu sichern, die entsprechend kommunaler Ziele wachse. Weitere Schwerpunkte seien unter anderem Instandhaltung und Sanierung von WSE-Anlagen, Kostenreduzierungen, auch um stabile Gebühren und Beiträge zu sichern, langfristige Verträge mit Bau- und Lieferfirmen, Unterstützung der Kommunen bei der Regenentwässerung, Übernahme der Grubenabfuhr in Teilgebieten sowie intern Aus- und Weiterbildung, Gesundheitsmanagement und gute Arbeitszeitmodelle, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Im Auge hat Bähler zudem Strategien zur Energiegewinnung und Prüfung von Fusionierungsmöglichkeiten, gerade um langfristig die Wasserversorgung zu sichern. Zudem wolle er an der Außendarstellung arbeiten, kündigte er an.

In geheimer Wahl stimmten anschließend elf der anwesenden Kommunalvertreter für den Vorschlag, zwei dagegen, einer enthielt sich. Damit war bereits im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit erreicht. Strausberg und Hoppegarten waren bei der Sitzung nicht dabei.

Wie Bähler auf Nachfrage aus der Runde sagte, sei nicht vorgesehen, dass er in Doppelfunktion bleibe. Für die Stelle des Technischen Leiters sei eine Nachbesetzung geplant.