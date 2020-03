Manuela Bohm

Brieselang (MOZ) Das Bedürfnis zu Helfen zeigt sich wohl in Brieselang an verschiedenen Stellen, wie Pressesprecher Patrik Rachner aus der Gemeinde meldet. So hätten nicht nur ehrenamtliche Privatinitiativen Hilfestellungen organisiert. Vielmehr möchte auch der Seniorenbeirat der Gemeinde in Zeiten der Corona-Krise ein Zeichen setzen.

"In den vergangenen Tagen gab es vermehrt Hilfsangebote, was wir überaus begrüßen und wirklich toll finden. Manche haben uns direkt erreicht, andere werden über die sozialen Medien angeboten. Wir möchten diese gerne bündeln, um sie dann an Hilfesuchende weiterleiten zu können. Es geht uns um eine Kontaktvermittlung und das insbesondere für Seniorinnen und Senioren", betonte Manuela Wolke, Vorsitzende des Seniorenbeirats.

Natürlich können sich auch alle weiteren Einwohnerinnen und Einwohner gerne an den Seniorenbeirat wenden. "Was wir nicht leisten können ist - verständlicherweise - eine direkte Hilfe durch die Mitglieder des Seniorenbeirates", sagte sie weiter.

Erreichbar ist der Seniorenbeirat via Emailadresse unter sb.brieselang@gmx.de, per Post über den Briefkasten am Markt (neben dem Eingang zur Tagesstätte der Volkssolidarität) sowie telefonisch unter Tel. 0157/74746924.