Manuela Bohm

Brieselang (MOZ) Das Sommerfest in Brieselang am 19. und 20. Juni wurde von der Gemeindeverwaltung abgesagt und die Planungen dafür eingestellt. "Wir behalten uns vor, einen Ersatztermin nach den Sommerferien zu finden. Das Sommerfest würde dann aber vermutlich in deutlich abgespeckter Variante veranstaltet werden", informiert Bürgermeister Ralf Heimann.