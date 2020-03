Eva Loth

Reetz Auf Grund der aktuellen Corona Lage hatten sich auch Dorfverein und Ortsbeirat Reetz dazu entschlossen, die beliebte Frauentagsfeier abzusagen. Aber die bestellten Blumentöpfchen sollten dennoch zum Einsatz kommen. So konnte sich jede Frau ein hübsches Usambaraveilchen auf dem örtlichen Sportplatz abholen. Für diejenigen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, aber immer bei der Feier dabei waren, wurde ein "Bringeservice"organisiert. Dank an alle, die auf ihrem Weg die Blümchen verteilt haben!