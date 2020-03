MOZ

Bernau (MOZ) Am Sonntagmorgen ist eine Teststelle für Infektionen mit dem Coronavirus am Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg in Betrieb gegangen. Das Testzelt befindet sich auf dem Krankenhausgelände unweit des Hubschrauberlandeplatzes und ist ausgeschildert.

Darüber hinaus laufen am Klinikum intensive Vorbereitungen, um im Bedarfsfall die Kapazitäten in dem noch nicht in Betrieb genommenen Erweiterungsbau ausbauen zu können.

Die Teststelle dient ausschließlich der Abklärung von Corona-Fällen. Um sicherzustellen, dass die bestehenden Laborkapazitäten nicht unnötig überlastet werden, werden nur diejenigen Personen getestet, die nach vorheriger Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Barnim unter der Telefonnummer 03334 2141601 dazu aufgefordert werden. Deshalb sollten sich Bürger, die Symptome wie Fieber, trockenen Husten und/oder Atemnot haben und in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu Personen mit bestätigtem Corona-Nachweis hatten oder sich in den vergangenen zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, an das Gesundheitsamt wenden.