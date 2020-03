Sebastian Strobel

Brandenburg Mehr als 70 Jahre ist Raimar Bertling mit dem Schwimmsport verbunden und kein Ende ist in Sicht. Aus diesem Anlass ein kurzer Rückblick auf den Schwimmtrainer.

Am 14. März 1940 wurde Raimar Bertling in Rathenow geboren. Seine sportlichenBetätigungen begannen mit acht Jahren bei der Einheit Rathenow, in der Abteilung Schwimmen-Wasserball. Trainiert wurde damals im Rathenower Wolzensee oder in der Abteilung Wassersport am Weinberg, also im Freiwasser. Eine Schwimmhalle besaß Rathenow zum damaligen Zeitpunkt noch nicht.

Zu seinen persönlichen Lieblingsdisziplinen gehörten die Schwimmarten Kraul,- Rücken und Delfin, damals eher als Schmetterling bekannt. Bis zum 17. Lebensjahr nahm er erfolgreich an regionalen Wettkämpfen teil.

Nach der Grundschule besuchte er die weiterführende Oberschule in Premnitz, Rathenow und abschließend in Brandenburg an der Havel. Von dort wechselte er zur Musikhochschule nach Berlin und studierte das Instrument Waldhorn, das er auch später viele Jahre im Brandenburger Synphonieorchester spielte.

Seit 1967 ist er mit seiner Ehefrau Marlis verheiratet. Aus dieser Ehe gingen die beiden Söhne Udo und Peter hervor. Und wie könnte es anders sein, auch sie fanden den Weg zum Schwimmsport undvertraten ihren Verein, die Wasserfreunde Brandenburg, erfolgreich bei den Landesmeisterschaften und anderen Wettkämpfen. Peter wechselte nach einer Sichtung zur Potsdamer Sportschule. Über die 200-Meter-Rücken gehörte er zur Spitzengruppe bei den Landesmeisterschaften.

Durch die sportliche Betreuung seiner Söhne wurde Raimar auf die Trainertätigkeit, vom damaligen Stützpunkttrainer Klaus Willberg angesprochen. Das sagte ihm zu und er agierte zuerst in ehrenamtlicher Funktion.

Aus gesundheitlichen Gründen musste Raimar bereits mit 44 Jahren seinen Beruf als Musiker aufgeben. Dieses führte dazu, dass er 1986, nach dem Tod von Klaus Willberg, die Funktion des Stützpunkttrainers übernahm. In diese wurde er berufen und fungierte von 1988 bis 1991 als leitender Trainer in Brandenburg.

Nach der Wende musste er sich, wie so viele andere auch, beruflich neu orientieren. Dem Schwimmsport blieb er aber trotzdem eng verbunden und organisierte ab 1996 den Neuaufbau des Brandenburger Stützpunktes. Die Trainerscheine für den Bereich Wasserball und Schwimmen hat er nach den neuen bundesdeutschen Anforderungen erworben. Bis zur Rente im Jahre 2003 war er für die Wasserfreunde tätig.

Dann erfolgte aus persönlichen Gründen der Wechsel zum ASC Brandenburg 03. Mit zwölf Jugendlichen, die zum größten Teil schon als Kinder, mit drei bis vier Jahren bei ihm trainierten entstand die heutige Schwimmgruppe. Diese trainiert er montags, mittwochs und freitags,für jeweils anderthalb Stunden.

Ihr gehören Schwimmer mit den unterschiedlichsten Motiven an. Vom akribischen Freizeitschwimmer, jungen Nachwuchsschwimmern bis zum aktiven Masterschwimmer ist alles vertreten. Die Masterschwimmer partizipieren stark vomprofessionellen Training und können sich damit fast immer bei den nationalen sowie internationalen Wettkämpfen, im Einzelfall, bis zu den Deutschen Meisterschaften in ihren Altersklassen im vorderen Bereich platzieren.

Das ist aber noch nicht alles. Eine zweite Nachwuchsschwimmgruppe wird durch Raimar Bertling ebenfalls noch drei Mal in der Woche trainiert. Die Nachwuchsgruppe unterstützt er auch an den Wochenenden bei regionalen Wettkämpfen. Das Wort Trainingsausfall kennen seine Schützlinge gar nicht.

Die Mitglieder der Trainingsgruppen übermittelten ihm ihre Geburtstagsgrüße: "Wir freuen uns, dass du lieber Raimar für uns Deine Zeit opferst und für uns da bist. Dein Einsatz ist Beispielgebend, à la bonne heure! Bleib gesund und mach weiter so!"