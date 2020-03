OGA

Mühlenbeck (MOZ) Besitzer eines Bungalows an der Buchhorster Straße in Mühlenbeck stellten am Dienstagnachmittag fest, dass eine fremde Person offenbar in den vergangenen sieben Tagen in ihrem Gartenhäuschen gelebt hat.

Die Tür die Bungalows wies Einbruchsspuren auf. Der oder die Fremde hatte sich dort vermutlich häuslich eingerichtet. In der Küche fanden die eigentlichen Eigentümer geöffnete Konserven vor, die von dem ungebetenen Gast mitgebracht worden waren. Außerdem war ein Bett benutzt worden.

Durch die Polizei wurden am Tatort Spuren gesichert und eine Anzeige wegen Hausfriedenbruch in Verbindung einer Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen.