Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Gute Nachrichten: In Neustadt hat sich niemand mit dem Coronavirus infiziert. Auch der letzte der 13 Tests ist negativ ausgefallen, teilte der Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit.

Damit sind alle Tests der in der Region lebenden Personen, die an einer Beratung im Haupt- und Landgestüt mit einer infizierten Berlinerin teilgenommen hatten, negativ ausgefallen. Weitere sechs Teilnehmende stammen aus anderen Landkreisen und Bundesländern und fallen damit nicht in den Zuständigkeitsbereich Ostprignitz-Ruppins.

Alle Personen befanden sich – trotz negativer Testergebnisse – bis einschließlich Dienstag in häuslicher Isolation, um so die vollständige Inkubationszeit von zwei Wochen abzuwarten. Da sich unter den Teilnehmenden auch einzelne Lehrer der Prinz-von-Homburg-Schule befanden, waren nach Bekanntwerden des Falls vorsorglich die Schule einschließlich des Grundschulteils, die beiden Reitinternate, der Hort, aber auch die Außenstelle der Kreisförderschule in Neustadt geschlossen worden. Die im jeweiligen Haushalt befindlichen Angehörigen der Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen waren zudem vom Gesundheitsamt aufgerufen worden, bis zum Ende der Inkubationszeit vorsorglich zu Hause zu bleiben. Dies betraf rund 2.250 Menschen.

Landrat Ralf Reinhardt hat den Neustädterinnen und Neustädtern für das riesige Engagement und die gezeigte Solidarität von ganzem Herzen gedankt und den Menschen gleichzeitig seinen Respekt gezollt für das entgegengebrachte Verständnis in einer ungewöhnlichen Situation.