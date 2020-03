Dax Jones wird per Hand aufgezogen und konnte in zwei Wochen sein Gewicht verdoppeln. © Foto: Wildtierrettung

Marco Winkler

Wensickendorf (MOZ) Dax Jones quiekt in teils vergnüglich, dann wieder quengelig klingenden Tönen, wie nur jemand quieksen kann, der diese Welt gerade erst betreten hat. Steven Giese hebt die Decken an, unter der er sich versteckt hat. Dax Jones hat die Augen noch geschlossen, die Zunge aber herausgestreckt. Vielleicht hat er doch schon etwas von der Welt mitbekommen. Drei Wochen ist das Dachsbaby alt, das auf dem Gnadenhof Wensickendorf derzeit aufgepäppelt wird.

Ein befreundeter Jäger habe das Tier auf seinem üblichen Kontrollgang in Rangsdorf gefunden, erzählt Steven Giese vom Verein "Gnadenhof & Wildtierrettung Nottierrettung". Das wenige Tage alte Junge habe auf einem Waldweg gelegen. "Das ist unüblich, die Tiere kommen sonst aus ihrem Bau nicht heraus." Seit zwei Wochen ist Dax Jones in Wensickendorf. Die Aufzucht sei nicht einfach. Aber die Wildtierretter sind erfahren. Vor zwei, drei Jahren haben sie gleich fünf Dachse per Hand aufgezogen. Damals wurde bei einem Berliner Hausabriss der Dachsbau zerstört. "Die Tiere sind mittlerweile im Wildtierpark Hamburg. Aussetzen kann man Dachse nach der Aufzucht nicht mehr, sie gewöhnen sich zu sehr an den Menschen."

Wählerisches Jungtier

Wie alle Dachsbabys ist Dax Jones wählerisch, was seine Milchzufuhr angeht. "Die Zusammensetzung und Temperatur müssen ganz genau stimmen." Sonst verschmäht er die Milch. "Er ist unser verzogenes Einzelkind", scherzt Steven Giese. Mittlerweile wiegt Dax 780 Gramm. Das Gewicht habe sich in zwei Wochen verdoppelt. Ein Erfolg. "Bis zur siebten Woche bekommt er die Flasche, dann dürfte er aus dem Gröbsten raus sein."

Danach muss er sich an Milch in einem Schälchen gewöhnen, bevor er als Welpe eine Schüssel Muttererde samt Maden, Würmern und Wurzeln erkunden darf. Ein Waldboden im Gefäß. "Den müssen wir jeden Tag frisch zubereiten", so Steven Giese über die schon angesprochene aufwendige Aufzucht. Den Kontakt zu anderen Menschen hält er gering. Die Jungtiere sind anfällig für Krankheiten.

Mit einem halben Jahr, wenn Dax Jones "futterfest" ist, könnte er abgegeben werden, eventuell wieder an einen Wildtierpark. Schon früher ausgesetzt wird der wenige Tage alte Feldhase, den Steven Giese und das Team der Wildtierretter gerade aufziehen. Das Jahr ist erfolgreich. Kürzlich holten sie einen Waschbären vom Baum, zwei Schwäne wurden gerettet. "Wir sind trotz Coronavirus noch unterwegs, versuchen den Kontakt zu den Findern aber so gering wie möglich zu halten."

Die von der Kreisbaubehörde verfügte Schließung des Gnadenhofs ist noch nicht vom Tisch, werde aber bis zur Entscheidung immer wieder unkompliziert und kulant aufgeschoben, so Steven Giese.