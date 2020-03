Trügerische Idylle: Die Gartenanlage "An der Volzine" in Wriezen. Dort wurde am Sonnabend auf eine Gartenlaube geschossen. © Foto: Steffen Göttmann/MOZ

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Katrin und Robert Gurzynski sind schockiert. Ihr weiß gestrichenes Holzhäuschen in der Gartenanlage "An der Volzine" in Wriezen ist am Samstagabend beschossen werden. Mehrere Schüsse müssen aus nächster Nähe auf die Holzhütte abgegeben worden sein. Ein Projektil durchschlug eine Scheibe und blieb in der gegenüberliegenden Wand stecken.

Robert Gurzynski zeigt auf einen weiteren Durchschuss, der einen fünf zentimeterdicken Balken durchbohrte und in der Hütte stecken blieb. Die Tat habe sich nach 20 Uhr ereignet, sagt der Pächter. Eine Frau in einem naheliegenden Wohnblock sei von den Schüssen geweckt worden.

Die Polizei bestätigt den Sachverhalt. "Wir ermitteln wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost in Frankfurt. Die Beamten hätten am Tatort Projektile sicher gestellt und Spuren gesichert, so der Polizeisprecher. Verletzt wurde bei dem Angriff niemand. Denn in der Gartenanlage herrscht noch Winterruhe. Die Pächter, die aus Berlin-Biesdorf kommen, waren nicht da. "Wir sind in diesem Jahr erst dreimal hier gewesen", sagt Robert Gurzynski, der als selbstständiger Maler arbeitet und die Blockhütte und den kleinen Geräteschuppen daneben weiß gespritzt hat, wodurch sie sich von den anderen Lauben abhebt. Nicht auszudenken, wenn jemand dagewesen wäre.

Nur eine Anzeige

Wer auf ihr Häuschen geschossen haben könnte, kann sich das Paar nicht vorstellen. Weitere Lauben waren an dem Abend nicht beschädigt worden. "Wir haben nur eine Anzeige entgegengenommen", so der Polizeisprecher. Allerdings war im benachbarten Vereinshaus am Sonnabend ein Skatabend, dies ist einer Ankündigung im Schaukasten am Eingang zur Gartensparte zu entnehmen. Derartige Treffen am Vereinshaus arten häufiger in ein Gezeche aus, berichtet Katrin Gurzynski. Beschwerden gebe es immer wieder, sagt sie. Doch passiert sei bisher nichts. Sie könne sich nicht erklären, warum im Vereinshaus ein Kneipenbetrieb erlaubt sei. Das Paar fürchtet Mobbing, ein junges Paar sei bereits vertrieben worden.

Reinhold Lenz, Geschäftsführer des Regionalverbandes "Oberbarnim" der Gartenfreunde, der auch "An der Volzine" einen Garten hat, wusste am Mittwoch von dem Vorfall noch nichts. Streit in der Anlage oder Ablehnung gegenüber Berliner Gartenfreunden sei ihm so nicht bekannt. Auch er kann sich nicht vorstellen, wer der Schütze gewesen sein könnte. Von Gelage im Vereinshaus will er nicht sprechen. Es könne sein, dass einige der Älteren mal über die Strenge schlagen. Das Vereinshaus sei mitnichten eine richtige Kneipe, denn wer dort sein Bierchen trinkt, müsse Mitglied im Kleingartenverein sein. In der Tat habe ein Paar die Anlage verlassen müssen, weil es den Garten nicht im Sinne des Bundeskleingartengesetzes bewirtschaftet habe. Mindestens ein Drittel der Gartenfläche müsse mit Beeten bedeckt sein, sagte Reinhold Lenz. Diese müssten mit verschiedenen Gemüsesorten und Obst bepflanzt sein. Die Kontrolleure des Landkreises achten streng auf das Einhalten der Gesetze. Wen die Anlagen ihren Status verlieren, werde es teuer.

Reinhold Lenz bricht eine Lanze für die Gartenfreunde aus Berlin. Von 860 Parzellen des Regionalverbandes in Bad Freienwalde, Wriezen und Falkenberg seien 380 von Berlinern gepachtet,. "Ohne sie müssten viele Rentner aufgeben, weil wir auch für leere Parzellen aufkommen müssten", sagt Lenz. Wenn im Herbst der Vorstand des Regionalverbandes neu gewählt werde, seien die Berliner auf dem Vormarsch. Der Grund: "Die Einheimischen sind zu träge."

Direkt an der Volzine

Katrin und Robert Gurzynski fühlen sich wohl in der Gartenanlage. Ihr Grundstück liegt direkt an der Volzine, wo er seinem Hobby, dem Angeln, nachgehen kann. Vor zweieinhalb Jahren haben sie das Grundstück gepachtet, das sie bei ebay-Kleinanzeigen entdeckt hatten. Außer der Hütte war hier nichts, ich habe 26 Tonnen Mutterboden anfahren lassen", berichtet Robert Gurzynskli. Er hat mehrere Beete angelegt und Obstbäume gepflanzt. Der Kontrolle sieht er gelassen entgegen.