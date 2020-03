MOZ

Wandlitz Unbekannte sind in der Gemeinde Wandlitz in ein Wohnmobil eingebrochen. Es war an der B273 auf einem Parkplatz am Liepnitzsee abgestellt.

Die Täter schlugen laut Angaben der Polizei an dem Wohnmobil eine Scheibe ein. Aus dem Fahrzeug verschwanden ein MacBook und ein mobiles Navigationsgerät.

Der entstandene Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.