Silvia Passow

Falkensee Die Menschen kaufe, hamstern und horten. Die Supermärkte kommen kaum mit dem Nachfüllen der Regale nach. Spenden für Jene, die ohnehin nicht viel haben, fallen immer geringer aus - so ergeht es auch den Tafeln im Landkreis Havelland.

Wo die einen horten, bleibt für die Anderen nicht mehr viel übrig. Zu spüren bekommen das gerade die Kunden der 949 Tafeln in Deutschland. Von denen haben bereits 130 Ausgabestellen schließen müssen, sagt Dr. Volker Mueller, Vorsitzender des Humanistischen Freidenkerbundes Havelland. "Kaum noch gespendete Lebensmittel und die Sorge um eine Verbreitung der Viren, waren die Gründe für die Entscheidung", sagt er weiter. Die humanistischen Freidenker unterhalten die Tafeln in Falkensee und Nauen, zu Letzterer gehören auch die Ausgabestellen in Brieselang, Wustermark/Elstal, Ketzin, Pessin und Friesack. Zwei Motive verfolgen die Tafeln. Lebensmittelrettung, also die Nahrungsmittel vor der Tonne bewahren und finanziell schwach aufgestellte Menschen unterstützen. Doch im Moment bekommen die Tafeln deutlich weniger Lebensmittel gespendet, denn die Supermarktregale sind leer.

Die Tafeln können nur verteilen, was ihnen selbst zuvor gespendet wurde. Neben den privaten Spenden sind es überwiegend Geschäfte, kleine Läden und die Filialen großer Handelsketten, die Lebensmittel spenden. Nahe am Verfallsdatum oder optisch nicht mehr zu hundert Prozent schön anzusehen und dennoch schmackhaft, gesund und genießbar, werden diese Waren an die Tafeln weitergereicht. Gegen eine kleine Spende können bedürftige Menschen diese Waren bei den Tafeln der Humanisten mitnehmen.

Doch mit der Corona-Krise und den leeren Supermarktregalen bricht die Menge der gespendeten Lebensmittel dramatisch ein. "Wir haben nur noch ein Viertel der sonst gespendeten Lebensmittel zur Verfügung", fasst Mueller die Lage zusammen. Der Mangel trifft im Raum Falkensee rund fünfhundert Haushalte, was etwa 1000 Menschen entspricht. In Nauen mit den dazugehörigen fünf Ausgabestelle kommen noch einmal etwa 800 Menschen in rund 400 Haushalten dazu.

Zum geringen Warenangebot kommt die Sorge um die Mitarbeiter und Kunden der Tafeln. Denn gerade in den letzten Jahren kommen vermehrt ältere Menschen und nutzen das Angebot der Tafeln. Diese gehören zur Risikogruppe, für sie kann eine Ansteckung mit dem Virus besonders gefährlich sein. Doch so groß die Angst vor einer Ansteckung auch ist, so wichtig ist den betroffenen Menschen das Angebot der Tafeln. Da sie laut Landkreis zu den Grundversorgern zählen, müssen sie nicht schließen. Und wollen sie auch nicht, sagt Mueller. Am Dienstag besprach man sich, was den weiteren Betrieb angeht und kam zu dem Schluss: "Wir machen weiter, so gut wir eben können." Hoch betagte und immobile Menschen werden mit den Lebensmitteln beliefert und auch jene die unter Quarantäne stehen bekommen ihre Lebensmittel nach Hause geliefert. Finanziert werden die Autos, das Benzin, der Unterhalt der Flotte und der Gebäude, einschließlich der Miete, von Spenden, auch von jenen, die hier ihre Lebensmittel beziehen. Diese Spenden fallen nun ebenfalls kleiner aus.

In der Kreisstadt versorgt die Tafel Rathenow die Menschen in finanzieller Not. Zu der Ausgebestelle in der Kreisstadt kommen jene in Premnitz, Nennhausen und Rhinow. Henriette Meier-Ewert ist die Vorsitzende und auch sie hat in diesen Tagen ordentlich zu rudern. "Wir haben dramatische Verluste bei den gespendeten Lebensmitteln", sagt sie. Auch in Rathenow überlegte man, ob und wie es weitergehen könnte. Und auch in Rathenow, weiß man um die Bedeutung der Tafeln für die Betroffenen. Wer derzeit kein Brot im Discounter bekommt, weicht auf den Supermarkt oder den Bäcker aus. Hier ist das Brot dann teurer. Für jene, die jeden Cent umdrehen, bevor sie ihn ausgeben, ist dies nicht immer eine Option oder mit der Überlegung verbunden, auf was stattdessen verzichtet werden kann. In Rathenow hat man ebenfalls beschlossen den Betrieb aufrecht zu erhalten, so lange es geht. Allerdings mit Einschränkungen, so sind die Filialen der Tafel außerhalb der Kreisstadt derzeit alle dicht. Verteilt werden die Lebensmittel ausschließlich in Rathenow und auch hier wurden die Ausgabezeiten angepasst. So können Ein-Personen-Haushalte nun Montags von 13 bis 14Uhr kommen, für Zwei-Personen-Haushalte ist Donnerstags von 13 bis14 Uhr Ausgabe, für die Drei-Personen und Mehr-Personen-Haushalte am Freitag von 13-14 Uhr. Somit haben auch die etwa 600 Menschen, die regelmäßig von der Rathenower Tafel unterstützt werden, Einschränkungen hinzunehmen. Die Ausgabe selbst erflogt in fertig gepackten Taschen, Behältnisse zum Transport müssen derweil nicht von den Kunden der Tafel mitgebracht werden.

Mueller sagt, in den letzten Tagen kamen Leute, die haben Konserven gespendet. "Das ist natürlich großartig", sagt er. Frisches Gemüse, Obst und Brot wären gerade am drängendsten benötigt, fügt er hinzu. Möglicherweise haben in den nächsten Tagen einige Restaurants der Region Lebensmittel übrig, die sie nicht mehr verkaufen können. Die Tafeln wären sehr dankbar für die gespendeten Waren. Meier-Ewert bittet: "Wer jetzt sehr viele Lebensmittel gekauft und eingelagert hat, möge diese, wenn sie nicht verbraucht werden, nicht einfach wegwerfen. Stattdessen die zu viel gekauften Waren bei den Tafeln abgeben", so ihr Appell.