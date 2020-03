Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Etwa 70 Jugendliche haben am Dienstag auf einem Parkplatz am Neuruppiner Sonnenufer die Schulschließung aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen gefeiert. Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld sagte, waren die 16- bis 18-Jährigen wohl unabhängig voneinander an diesem Platz zusammengekommen und haben mit Musik sowie Alkohol gefeiert. Das störte die Anwohner, die letztlich Ordnungsamt und Polizei informierten.

Die Beamten sprachen den Schülern Platzverweise aus. Die Jugendlichen verteilten sich daraufhin auf die Trenckmann- und Regattastraße, wo ihnen erneut Platzverweise ausgesprochen wurden. Als sich wieder etwa 25 Jugendliche am Bollwerk sammelten, drohte ihnen die Polizei Gewahrsam an, sollten sie einem erneuten Platzverweis nicht nachkommen. Dabei wurde laut Rannefeld auch eine 18-Jährige entdeckt, die derart betrunken war, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise hat der Landkreiseine neue Allgemeinverfügung erlassen. Diese untersagt auch öffentliche und nichtöffentliche Zusammenkünfte mit mehr als 15 Teilnehmenden. Ob auch solche Treffen wie das der Schüler darunter fallen und ob und wie die Sicherheitsbehörden damit umgehen werden, prüft die Polizei derzeit, sagte Stefan Rannefeld. Dazu werde man sich mit dem Landkreis und den Ordnungsämtern austauschen.