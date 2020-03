Nancy Waldmann

Slubice/Kostrzyn (MOZ) Der Corona-Krisenstab der polnischen Regierung hat am Dienstagabend vier innerstädtische Grenzübergänge an Oder und Neiße, die nur noch für Fußgänger passierbar waren, wieder für den Pkw-Verkehr freigegeben.

Es betrifft die Übergänge Küstrin-Kietz/Kostrzyn, Frankfurt (Oder)/Słubice, Guben/Gubin und Görlitz/Zgorzelec.

In Kostrzyn sind Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen erlaubt, ähnlich offenbar in Słubice, in Gubin nur Kleinwagen.

Damit reagiert die Regierung auf die enormen Staus auf den Autobahnen nach Polen aufgrund der aufwändigen Grenzabfertigung, denn bei jeder Einreise müssen sogenannte "Lokalisierungskarten" ausgefüllt werden.

Der Słubicer Bürgermeister Mariusz Olejniczak hatte erst am Dienstag in einem Brief an den Wojewoden, den Vertreter der Regierung in der Region, gefordert, den Grenzübergang in Slubice komplett zu schließen, auch für Berufspendler, da die Schlangen und die vielen Durchreisenden die Ansteckungsgefahr in der Stadt erhöhen würden.

Das aufgrund der Corona-Pandemie beschlossene Einreiseverbot für nicht-polnische Staatsbürger nach Polen gilt weiterhin. Ausnahmen sind Ehepartner und Kinder polnischer Staatsbürger, Ausländer mit dauerhaftem Wohnsitz in Polen und Ausländer mit Arbeitsvertrag in Polen.

Rekordstau wegen Corona auf Autobahn A12

Vor dem Grenzübergang Swiecko bildete sich seit Montag ein Rekordstau auf der Autobahn A12. An drei Kontrollpunkten wird in Swiecko abgefertigt, einer ist für Lkw vorgesehen. Angestellt kann sich nur auf den beiden Spuren der Autobahn, teilweise beide von Lkw benutzt.