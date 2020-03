Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In der brandenburgischen Justiz macht angesichts der Corona-Epidemie jeder Bereich was er will.

Der Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltschaftsrat hat sich deshalb in einem dringlichen Brief an Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) gewandt, für den gesamten Geschäftsbereich eindeutige Handlungsempfehlungen zu erlassen. Das Schreiben, dass dieser Zeitung vorliegt, schildert, dass einzelne Gerichte Verhandlungen bis 20. April absetzen. Einige Gerichte verhandeln nur wichtige Angelegenheiten, andere haben keine Einschränkungen erlassen.

Bei der Staatsanwaltschaft gelte nach wie vor Anwesenheitspflicht. Die Gerichtsvollzieher seien angewiesen, weiter zu vollstrecken, wobei Räumungen oder Sperrung der Energieversorgung den aktuellen Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums widerspreche. Trotz richterlicher Unabhängigkeit und Justizgewährleistungsgarantie sei eine Empfehlung für eine einheitliche Regelung durch den Dienstherren wünschenswert, heißt es in dem Brief vom 18. März.